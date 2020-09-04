Гроб с актером Борисом Клюевым утонул в алых и белых розах

В Москве простились с народным артистом Российской Федерации Борисом Клюевым. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве постились с актером Борисом Клюевым. Траурная церемония прошла в родном для него Малом театре. Звезда сериала "Воронины" два года боролся с раком легких. Он умер 1 сентября в реанимации. Ему было 76 лет. Похоронят Бориса Владимировича на Троекуровском кладбище.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сказать последние "Прощай" и "Прости" Борису Клюеву пришли его друзья и коллеги. Они до сих пор не могут поверить в смерть актера. На церемонии прощания многие делились воспоминаниями об артисте и признавались, что Борис Владимирович скрывал свою болезнь, чтобы не расстраивать поклонников.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На основной сцене Малого театра, которому Клюев преданно служил до самой смерти, был установлен гроб с телом покойного. Он буквально утонул в розах. Не секрет, что актер обожал эти цветы. У гроба, сидели самые близкие Бориса Владимировича. На его супруге нет лица. Виктория Клюева была вместе с артистом в горе и радости с 1975 года. Когда выносили гроб из театра под бурные аплодисменты и крики "Браво!", женщина разрыдалась.

Вдова народного артиста России Бориса Клюева Виктория и актер Максим Филатов. Фото: Иван МАКЕЕВ

На траурное мероприятие приехал и Станислав Дужников - актер, который в "Ворониных" играл сына героя Бориса Клюева - Леню Воронина. Станислав часто выходил на улицу - плохо себя чувствовал.

Актер Станислав Дужников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Клюев, несмотря на онкологию, работал буквально до последнего вздоха. Незадолго до ухода из жизни звезда кино успел сняться в короткометражном фильме и репетировал спектакли.

Тяжело переживают его смерть коллеги по сериалу "Воронины". Десять лет жизни Клюев отдал этому ситкому. "Нам всем сейчас очень тяжело морально, - призналась дрожащим голосом актриса Юлия Куварзина. - Я испытываю благодарность и счастье, что была знакома с Клюевым, что нам довелось вместе поработать. Очень горько и грустно, что Бориса Владимировича больше нет с нами".

Борис Клюев много лет преподавал актерское мастерство студентам, проститься с ним пришли его ученики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Георгия Дронова трагическая весть о смерти экранного "папы" застала на гастролях. "Трудно в такие минуты говорить. С Борисом Владимировичем я проработал бок о бок 10 лет, мы виделись каждый день. Он был для нас примером оптимизма, профессионального отношения к делу. Всегда готов к работе, настроен на победу. Всегда открытый и веселый. Из кинематографического папы он стал папой для всех актеров, всей нашей съемочной группы. Хочется пожелать всем близким Бориса Владимировича сил. Надо держаться, чтобы пережить эту трагедию", - цитирует актера Собеседник.Ru.

Сам Борис Клюев, который последние два года боролся с раком, рассказывал, что Воронины были ему семьей не только в кадре, но и в жизни. Все актеры дружили. Иначе не было бы у сериала такого успеха, не было бы у героев ситкома такой всенародной любви. "Мы все осиротели", - заключил Дронов.