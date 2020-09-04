«Вы сами прививку сделали?»: Собянин рассказал Путину об ощущениях после вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным в формате видеоконференции. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Выслушав доклад Сергея Собянина о борьбе с коронавирусом в Москвы, Владимир Путин задал мэру столицы вопрос, который сейчас звучит очень часто.

- Вы сами прививку сделали?

- Иначе мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину, - ответил Собянин. - Я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше. Но самое главное для меня, это дало уверенность, что мы правильно делаем. Это очень важно для всех исполнителей этой программы.

- Температура поднималась у вас? - продолжил расспросы президент.

- Нет, можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий, - отчитался о самочувствии мэр. - Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа.

- Не болейте, будьте здоровы, - пожелал Путин.

Сам доклад Собянина о ситуации с коронавирусом получился вполне оптимистичным.

- У нас большой запас прочности. Снижается и количество пневмоний, и количество тяжелобольных, которые находятся на ИВЛ. Все последние месяцы ситуация стабильная, и это дает нам возможность предпринимать следующие шаги, - рассказал глава города и сообщил о дальнейших шагах. - Вся страна и Москва приступили к нормальному функционированию системы образования, школьного, дошкольного образования. Это, конечно, тоже новый вызов, но тем не менее сегодня ситуация помогает такого рода решениям.

- Сейчас начинается третий этап работы с вакциной против вируса, как идет эта работа? - поинтересовался Путин.

- Вы поручили нам взять бо льшую часть пострегистрационных испытаний на себя, - доложил Собянин. - Параллельно с запуском в гражданский оборот нашей вакцины начинаются большие испытания – около 40 тысяч человек в них будут принимать участие, мы открыли свободный доступ записи добровольцев. Буквально за несколько дней записалось более 5 тысяч человек. Вся инфраструктура готова, информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, необходимые материальные склады для концентрации вакцины, для ее развоза – ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины. Со следующей недели, я думаю, мы начнем эти исследования.

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