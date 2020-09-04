Как пережить осень и пандемию: лучшие советы от психологов и блогеров

Давайте отвлечемся от внешних переживаний и найдем правильный темп своей жизни.

С наступлением осени связано много страхов: от ощущения, будто «снова в школу», до глобального переосмысления своего места в жизни. Официальный сезон меланхолии в этом году усложнился ситуацией в мире: пандемия, стресс, нарастающий уровень тревоги. Как не сломаться, не замкнуться в собственных проблемах и даже найти вдохновение? Практикующие психологи и авторы популярных каналов в Яндекс.Дзене подсказывают, как найти решение проблем, волнующих каждого из нас.

«НЕ ХОЧУ ИДТИ В ШКОЛУ», ИЛИ ОТКУДА РОДОМ ОСЕННЯЯ ХАНДРА

Апатия, бессилие и страх перед неизбежным — совокупность этих чувств часто настигает нас осенью, но почему?

Осенняя хандра - родом из детства и школьной поры, уверена психолог и автор канала в Яндекс.Дзене Вероника Хлебова. «Вспомните, что происходило осенью. Заканчивалось лето, начинались уроки и домашние задания, от которых никуда не деться. Отношения с одноклассниками и учителями порой не складывались. Наш мозг, раз за разом, фиксировал чувства безнадежности, подневольности и бессилия», — объясняет Вероника. Влияет на наше восприятие и физиология: когда солнца становится меньше, количество витамина D, поступающего в организм, резко сокращается. Ко всему прочему, мы еще и недополучаем «счастливую» порцию серотонина, и происходит оно — то самое “возвращение в детство”, когда каникулы закончились, а школа началась.

Вероника Хлебова, автор одноименного канала о психологии в Дзене

Что делать: отделите эмоции от себя.

«Я чувствую, но я — не есть это чувство», — вот, что должно стать вашим девизом не только осенью, но и в любой другой сезон. Вспомните отрицательные эмоции тех лет и оставьте их там, где им и место — в школе, в которой вы уже давно не учитесь. Поймите, что «да, то время было неприятным», но школа прошла, а значит, теперь каждую осень можно проживать так, как хочется именно вам. Бывает, что мы подсознательно отождествляем нашу жизнь с давними событиями, погружаясь в старые чувства, и важно осознавать и прорабатывать такие моменты, не позволяя им определять ваше текущее состояние.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОХОЖ НА ПРЕДЫДУЩИЙ!»: КАК НЕ СТАТЬ ЗАЛОЖНИКОМ ДНЯ СУРКА

«Жить стало скучно и неинтересно, каждый день похож на предыдущий», — с приходом осени так начинается почти каждое сообщение, которое получает специалист по борьбе с тревожностью и автор канала в Дзене - Анна Погребняк.

Что делать: вспомните, в какой момент вы подумали, что жизнь — это день сурка.

Зафиксируйте ту секунду, когда вы столкнулись с подобными мыслями. Вспомните события накануне — именно они являются ключом к разгадке. Возможно, вы сами превратили свою жизнь в рутину, состоящую из одних и тех же событий. Анна часто рассуждает о пользе и вреде поиска смысла жизни, но главное, что она пропагандирует — жить осознанно, не бояться признаваться во внутренних страхах и работать с ними. Если вы чувствуете себя на грани депрессии, осознайте это ощущение, его причины, и ни в коем случае не игнорируйте внутренние сигналы. И это прекрасный совет для начала осени и, вообще.

Анна Погребняк, автор одноименного канала в Дзене о психологии

«Я ОТ НЕГО УСТАЛА, ОНА МЕНЯ ДОСТАЛА»: КАК СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

«Семья в режиме 24/7 — это кошмар наяву», — примерно так теперь думает каждая семейная пара, которая волею случая провела на карантине добрых полгода.

Павел Раков, психолог и автор собственного канала в Яндекс.Дзене, предлагает подойти к решению накопившихся семейных проблем с креативом. Да, вы устали от ежедневного нахождения друг с другом, чайных пакетиков в кружке и геля для душа, оставленного не на той полке. Но все это лишь последствия четырех стен, в которые нас заключила пандемия.

Что делать: соскучьтесь друг по другу.

«Попробуйте организовать себе и мужу временную передышку друг от друга: отправьте его на встречу с друзьями или сами договоритесь увидеться с подругами. Сходите в салон красоты, пройдитесь по магазинам или прогуляйтесь в парке», — Павел уверен, что спасать крепкие отношения не нужно, а вот перезагружать — это стоит делать регулярно, но с определенной долей ловкости, о которой психолог рассказывает у себя на канале подробно.

Павел Раков, автор одноименного канала в Дзене о психологии

«А ЕСЛИ РАЗВОД?»: БРАЧНЫЕ ВОПРОСЫ И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ

Изоляция — это серьезное испытание для брака. Каждая вторая семья на карантине после очередной ссоры могла задаваться вопросом: «А если это развод? Может быть, мы вообще друг другу не подходим?». Но ситуация поправима, надо только знать пути решения, уверены наши эксперты в Яндекс.Дзене.

Что делать: ругаемся по расписанию, отдыхаем по отдельности.

Не нарушайте течение жизни друг друга, установите график для ссор — пусть это будет, например, 18.00 в среду, рекомендует Павел Раков. Отдыхать вместе за просмотром кино или приготовлением ужина можно, но, если чувствуете, что устали, лучше разойдитесь по углам. Организуйте в квартире «уголок одиночества», в который можно уйти и отключиться от внешнего мира.

Еще лайфхак от автора канала: не зацикливайтесь друг на друге, почаще переключайте внимание с мужа или жены на друзей, коллег, родственников.

«МЫ ПЕРЕСТАЛИ СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА»: НАСТРАИВАЕМ ДИАЛОГ В ПАРЕ

Ситуация, когда вы слушаете, но не слышите — довольно распространенная и, чего таить, в период вынужденного длительного нахождения друг с другом она может обостриться. Как считает Павел Домрачев, автор канала в Дзене «Мужская психология», сигналом такой проблемы в любой паре является женщина, потому что она — это своего рода «эмоциональный полюс».

Что делать: не игнорируйте желания и потребности друг друга.

Эмоции и желания женщины показывают, насколько отношения в паре в порядке или наоборот. Не нужно игнорировать просьбы друг друга, а лучше постарайтесь их услышать. Помните, что те же обвинения во лжи или неисполнительности, могут иметь под собой весомую почву — вы действительно могли что-то обещать и не сделать.

Если к женским желаниям прислушиваться, то и в паре все будет гармонично, другое дело — как это делать мужчине без ущерба для самого себя? На этот вопрос и не только, Павел дает ответ у себя на канале в Дзене — например, в статье «Почему мужчине нужно слушать его женщину».

Павел Домрачев, автор канала в Дзене «Мужская психология»

«КАК БУДТО 90-Е ВОЗВРАЩАЮТСЯ»: КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРАХОМ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ?

«Меня преследует страх потерять работу. Помню, как плохо было в девяностые, когда все сидели без денег, и негде было взять на хлеб. Ужас этих времен со мной на всю жизнь, а сейчас он вернулся и замаячил вблизи», — Павел Домрачев признается, что в период пандемии начал все чаще получать тревожные сообщения от читателей.

Что делать: признать страх и перебороть.

Не заедать, не погружаться в просмотры сериалов или чтение книг взахлеб, а понять, принять и перебороть — вот, что на самом деле нужно сделать со страхом.

Не бойтесь разговаривать с руководством, уточняйте свои должностные обязанности, выполняйте их добросовестно, а если хотите дополнительного эмоционального подстегивания — сходите на пару-тройку собеседований.

Зачем? Во-первых, просто для тонуса знаний и опыта, а во-вторых, для понимания, что в случае чего, вы точно найдете себе другую работу. Павел уверен, что с начальством всегда нужно выстраивать отношения грамотно и дальновидно, но в острый психоэмоциональный период — это делать особенно важно, причем для всех участников рабочего процесса. Но если ваша работа перестала вас устраивать, игнорировать это не стоит, а нужно задуматься, что можно сделать, чтобы это изменить.

«ЖИВУ ЧУЖОЙ ЖИЗНЬЮ»: КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ СВОЕЙ И СЧАСТЛИВОЙ

Осень 2020 года стала еще более «красочной» из-за эпидемии Covid-19. Кроме традиционного сезонного удрученного состояния, у большинства из нас появилось чувство неуверенности в завтрашнем дне и синдром чужака — как будто проживаешь не свою жизнь, и не знаешь, как с этим справиться.

«Воспользуйтесь известным психологическим трюком и представьте, что бы вы сделали, если бы вам осталось жить всего один день/год», — советует Елена Низеенко, независимая исследовательница и автор канала «Без стыда».

Елена Низеенко, автор канала о психологии в Дзене «Без стыда»

Что делать: создайте жизнь своей мечты.

Да-да, ровно так и сделайте. «Возьмите лист бумаги, напишите 30 пунктов того, чего вам бы хотелось, а дальше вдохновитесь и попробуйте воплотить это в реальность», — именно так и выглядит инструкция счастливой жизни от Елены, которая уже не первый месяц на своем канале в Яндекс.Дзене объясняет, как сделать период пандемии продуктивным.

А если с тревогой справиться самостоятельно не получается, то не стесняйтесь и заглядывайте к Лене на канал — там она делится действенными лайфхаками, практиками и помогает советами, как восстановиться в трудный период жизни.

5 БЫСТРЫХ СОВЕТОВ ОТ ЭКСПЕРТА

Елена Низеенко и ее советы для психологического здоровья, которые стоит попробовать прямо сегодня:

1. Сделайте check-up организма: классика, но в здоровом теле действительно здоровый дух.

2. Поменьше читайте новостей: по крайней мере, тревожных. Лучше переключиться на новости культуры и науки.

3. Не бойтесь лениться: переключиться и отдохнуть — это еще не обломовщина длиною в жизнь. Позволяйте себе иногда ничего не делать, а главное — не ругайте себя за это.

4. Занимайтесь письменными практиками: пишите списки, благодарности дню, желания — не столь важно, что именно, но делайте это легко и без лишних обдумываний.

5. Гуляйте, дышите, живите: звучит, как рекламный слоган, зато он рабочий. Свежий воздух очищает мысли, делает их легче, а вас — более устойчивыми к событиям извне.

И ЕЩЕ НА ЗАМЕТКУ

От «Гарри Поттера» до японских мультиков: используйте фильмы как психотерапию

Если вы перепробовали все популярные советы, а настроение, умиротворение и здоровая жажда жизни так и не пришли, то есть кое-что еще.

Иясикей — жанр родом из японского аниме, в переводе означающий: «исцеляющий».

В чем суть?

Никакой драмы, красота повседневных событий и спокойный ритм — главные характеристики жанра иясикей. Такое японское аниме было специально создано для того, чтобы отвлечься от внешних переживаний и вернуться в правильный жизненный темп. Отличным аналогом такой иясикей-терапии может стать ваше любимое кино: эпопея «Гарри Поттер» или все сезоны «Секса в большом городе»? Выбор за вами!