США двинули танки к границе Белоруссии

Американский танк М1-Абрамс во время учений в Европе. Фото: REUTERS

ОПАСНЫЕ МАНЕВРЫ

США продолжают опасные игрища, как говорится, «под балконом» у Минска. Пентагон за последние годы (и даже месяцы и недели) не только серьезно нарастил свои войска в Польше и Прибалтике, но и не перестает делать это сейчас. Причем, все это происходит на белорусском направлении.

Вот - совсем тепленькая весть: США перебрасывают в Литву тяжелые танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, вездеходы и другую технику. А в Польше уже формируется бронетанковая бригада США и дислоцируются истребители F-16. Совсем недавно Варшава услужливо предложила Вашингтону разместить еще и F-35 на базе, которая находится километрах в 20 от границы с Белоруссией, но в Пентагоне посчитали, что при имеющихся у Минска и Москвы средствах ПВО это опасно. Зато прибывшие из США в Прибалтику артиллеристы уже устроили стрельбы из реактивных систем залпового огня, бьющих на дальность 100 км. А от полигона до белорусской границы там значительно меньше…

ЛИЦЕМЕРНЫЙ АРГУМЕНТ

Тут возникает сразу несколько вопросов. И первый из них – какова цель всей это опасной милитаристской возни США и европейских стран НАТО у белорусских и российских (Калининградская область РФ) границ? Ответ и Вашингтона, и руководства НАТО уже давно похож на заплесневелую ливерную колбасу: «Это нужно для отражения российской военной угрозы».

То есть, США готовы танками отражать в Белоруссии «российскую военную угрозу»? Это как? открыть в Белоруссии театр военных действий?

Второй вопрос: почему все эти переброски войск из-за океана, стрельбы, маневры и разведполеты у границ Белоруссии проводятся именно сейчас? Тем более, что учения «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve) должны были завершиться еще в августе? И опять лукавит НАТО: «Пандемия сломала наши планы и пришлось корректировать сроки учений». Меж тем ситуация с коронавирусом и в Польше, и в Прибалтике, и в США стала еще хуже, чем была в августе.

Минск же резонно считает, что бряцание оружием войск НАТО у белорусских границ - это намек на очевидную военную поддержку Запада оппозиции в республике.

А тут еще и Польша заявила, что «готова взять под охрану некоторые приграничные районы Белоруссии».

И это уже совсем не шутки. Польша готова отторгнуть у Белоруссии западные территории, введя туда свои войска?

Норвежские солдаты во время учений в Литве, май 2020 г. Фото: NATO@Facebook

ПАЛЕЦ НА СПУСКОВОМ КРЮЧКЕ

Лукашенко не стал ждать, когда хорошо разогретые на маневрах американские Абрамсы будут сбивать пограничные столбы республики и сыграл на опережение. Еще за день до начала учений НАТО Белоруссия развернула половину (!) своей армии вдоль западных границ. Батька объяснил это решение так:

«Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, — и переброска американских подразделений из глубины стран НАТО к границам Беларуси, особенно самолетов F-16».

Причем, Лукашенко отдал приказ военным действовать без предупреждения…

РУКА СОЮЗНИКА

Ну а какую же «линию поведения» в этой сложной для Белоруссии политической и военной ситуации избрала Россия?

Путин уже заявлял о российском резерве, который вступит в дело только в том случае, когда ситуация в республике начнет выходить из-под контроля.

Но и это еще не все. Недавно начальники Генштабов вооруженных сил России и Белоруссии в телефонном разговоре обсудили «военные аспекты» ситуации, в том числе и на западном направлении. Началась подготовка к российско-белорусским военным учениям «Славянское братство», которые должны пройти на территории Белоруссии этой осенью. Понятно, что это тоже своего рода месседж тем, кто на танках и самолетах «разогревает мускулы» по ту сторону белорусской границы.

Тут не лишне еще раз напомнить, что в соответствии с Договорами о коллективной безопасности и о Союзном государстве Россия будет защищать Белоруссию так же, как и любой клочок собственной территории. И если понадобится, то не только обычными вооружениями. Здесь уместно вспомнить о коррективах, которые Путин не так давно внес в ядерную доктрину. Москва будет использовать ядерное оружие только в качестве ответного удара по врагу, причем не только тогда, когда он будет угрожать России, но и ее союзникам. А Белоруссия – первая из них. Хорошо бы это знать тем, кто сегодня перебрасывает танки к границам Белоруссии.

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