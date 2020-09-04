Оригинальный сериал IVI «ЧУМА!» признан лучшим сериалом на карантине

Кадр с премии Glamour Influencers Awards

«Нам приятно, что из целого ряда прекрасных карантинных проектов именно комедия IVI «ЧУМА!» получила широкое признание зрителей и взяла первое место в рейтинге Glamour. Проект не только лидировал по просмотрам в сравнении с другими премьерами на IVI, но и имел беспрецедентно высокий процент досматриваемости на сервисе, а это один из самых главных показателей успешности и качества контента. Глядя на высокую популярность проекта, мы приняли решение продлить «ЧУМУ!» на второй сезон, который будет ещё более резонансным, чем первый. В новом сезоне мы будем ещё более оперативно реагировать на общественно-политическую повестку страны, прежде всего, благодаря новой разработанной технологии съемок: серии будут выходить практически в формате лайф, то есть фактически на следующий день после съёмок», – рассказывает Давид Кочаров, генеральный продюсер IVI.

В ожидании второго сезона проекта «ЧУМА!» зрители IVI могут пересмотреть первые 6 эпизодов титулованного комедийного проекта.

Сюжет сериала рассказывает о средневековом городе Нищбурге, жители которого заперты в замке на карантине под руководством барона. Все, кто оказались в вынужденной изоляции, пытаются наладить жизнь: и крестьяне, и стражники, и знахари, и даже местный палач.

В проекте приняли участие популярные российские актеры, а также звезды шоу-бизнеса, Youtube и Инстаграма: Максим Лагашкин, Александр Гудков, Агата Муцениеце, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева, Иван Охлобыстин, Лолита, Гарик Сукачев, Ольга Бузова и другие.

Производственный процесс возглавляла группа продюсеров, в числе которых были Тина Канделаки, Давид Кочаров и Сергей Шнуров. Он же написал саундтрек к «ЧУМЕ!» про «неведомую хворь».