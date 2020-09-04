Европейские депутаты и журналисты не верят, что Россия отравила Навального

Алексей Навальный, по мнению немецких медиков, был отравлен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные политики и журналисты не верят в обвинения в то, что Россия могла отравить оппозиционера Алексея Навального. Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его спецслужбы перехватили тайные переговоры Польши и Германии. Они доказывают, что антироссийское выступление Ангелы Меркель сфальсифицировано.

— Я не доверяю версии «институциональной атаки» на Навального в России, — признался Паоло Гримольди, депутат Парламента Италии. — В его жизни много врагов, в особенности вне политики. По моему мнению, это не выглядит как попытка устранить политического оппонента. Если кто-либо из российского руководства хотел бы устранить Навального, они бы действовали более эффективно, так что нужно смотреть на вещи серьезно и перестать нападать на Россию без причины.

Другой европейский политик напомнил, что в таких обвинениях России и Путина нет ничего нового.

— Что касается случая с Навальным. Подобные обвинения и угрозы по отношению к Путину и России ни для кого не являются новыми, — отметил Марко Милашич, руководитель партии «Настоящая Черногория», один из лидеров коалиции «За будущее Черногории», победившей на парламентских выборах 2020 года. — Годами многие медиа-центры сосредотачивались на формировании пропаганды с целью возобновления Холодной войны и достижения целей своей политической повестки.

На протяжении прошлых лет Россия показала, что отстаивает принципы мира и стабильности на глобальной политической арене, несмотря на попытки саботажа такой деятельности со стороны определенных центров силы, которые хотят устраивать конфликты на подобии тех, которые происходили в Косово, Украине и Сирии.

Ни одна страна не имеет право вмешиваться во внутренние дела другой суверенной страны и использование санкций в качестве угроз вместо обеспечения диалога только мешает продвигаться нам как международному сообществу к глобальной гармонии.

Неудобные вопросы для сторонников версии отравления «Новичком» задал греческий журналист Димитрис Лиацос:

— Никто не говорит простые и очевидные вещи. Во-первых, в течение сорока часов в Сибири, после того как ему спасли жизнь, работала вся российская и европейская бюрократия, чтобы человек оказался в Берлине с одной шестичасовой остановкой в Москве, не для того чтобы решить какой-то бюрократический вопрос, а для того чтобы отдохнули немецкие пилоты. Если бы он умер в течение этих шести часов, то я не знаю, что было бы во всем мире. А когда бы проснулись доблестные немецкие пилоты, то они были бы тут не при чем. Россия была бы виновата.

Прошло уже больше 10 дней, но до сих пор никто ничего не может понять, кроме того, что, насколько я видел, заявления врачей и соответствующих органов в Германии, говорят о том, что фактически они соглашаются с заявлениями российских врачей, которые они говорили больше 10 дней назад, и которых, кстати, так и никто не поблагодарил за то, что спасли ему жизнь. По крайней мере, я ориентируюсь на тот новостной поток, который был в то время.

Он также напомнил, что западной пропаганде нужна в России сакральная жертва:

Вспомним события, которые произошли два с половиной года назад, когда была история со Скрипалями, отцом и дочерью в Лондоне. Я тогда потерял работу на государственном телевидение Кипра за то, что я сказал, что вся эта история – провокация. Прошло уже два с половиной года, как они находятся в руках англичан. У меня вопрос, где они находятся сейчас и живы ли? Я не исключаю, что с Алексеем Навальным может произойти аналогичный случай.

Зная, как работает западная пропаганда, и зная, что Навальный никому не нужен в России, а запад всегда искал и ищет в России сакральную жертву для того, чтобы обвинить российское руководство. Это лишь мое личное мнения. Дай Бог, чтобы с ним было все хорошо.

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