Выход в офлайн: в Москве разрешили проведение выставок и форумов

В Москве вновь открываются выставки.

В Москве в полном объеме с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности возобновляется проведение выставок и конгрессов. Об этом сообщается в указе Мэра Москвы, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве», – говорится в документе.

«Событийная индустрия является одной из наиболее важных в экономике страны. Ее развитие способствует росту производственных и социальных сфер, а также укреплению имиджа государства на международной арене. Возобновление мероприятий важно и для внутреннего бизнеса. Уверен, что организаторы мероприятий полностью готовы к перезапуску отрасли в новых условиях и сделают всё необходимое для ее планомерного восстановления до прежнего уровня», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Конгрессно-выставочная деятельность – именно тот сектор российской экономики, который был вынужден полностью свернуть свою работу в период пандемии. «С марта 2020 года компании ивент индустрии наблюдали за ситуацией в мире: ждали снятия ограничений, осваивали новые форматы, искали возможные пути для решения возникающих сложностей. Возобновить деятельность можно только при строгом соблюдении противоэпидемических мер на всех этапах подготовки и проведения мероприятий. Безопасность – это не только наша главная задача, но и новый маркетинговый тренд, поэтому организаторы мероприятий всех уровней обязаны обращать пристальное внимание на соблюдение всех текущих норм и правил. Надеюсь, что карантин позади навсегда, другие регионы нашей страны постепенно снимут ограничения, и мы перейдем к восстановлению конгрессно-выставочного рынка», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности МР 3.1./2.1. 0198-20 разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утверждены руководителем Службы, Главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой.