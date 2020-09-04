В Литве развертывают американские войска

Военные США прибыли в Литву. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия США начинает сегодня развертывание полутысячного контингента в Литве. Это сугубо военная операция, хотя правительственные чиновники обеих стран неоднократно заявляли, что прибытие американских военных в Прибалтику «не имеет ничего общего с политической напряженностью в регионе».

Проговорился лишь министр обороны соседствующей с Белоруссией Литвы Раймундас Кароблис, заявивший, что операция «является фактором сдерживания, имеющим особое значение для НАТО».

Литва «удостоилась чести» принять иностранных военных на своей территории за то, что пытается достичь положенного регламентом НАТО двухпроцентного порога расходов своего ВВП на оборону и модернизацию собственных вооруженных сил.

Ранее США объявили о выводе 12000 своих военнослужащих из Германии, чуть меньше половины которых (5600) будут передислоцированы в Великобританию, Италию, Бельгию, Польшу и другие страны-участницы альянса.

В Пентагоне сообщили, что американские военные останутся в Литве на несколько лет.