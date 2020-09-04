Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ впервые собрались в Подмосковье

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

- Встреча глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества независимых государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стала первой в истории, столь масштабных мероприятий с международным участием еще не проводилось, - заявил Сергей Шойгу на заседании, которое прошло в Подмосковье на базе парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Министр обороны подчеркнул, что место, где проходит заседание, выбрано не случайно. По его словам, именно на этом месте тесно переплетены история и современность России.

- Здесь проходил рубеж обороны Москвы, на котором советские войска остановили врага и добились первых крупных успехов на фронте. Отсюда началось движение наших войск на Запад и освобождение народов от фашизма. В ознаменование 75-летия Победы практически всем миром, всем народом мы построили Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации и Музейный комплекс "Дорога Памяти", - пояснил коллегам российский министр.

Руководители военных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана при помощи интерактивного портала комплекса "Дорога памяти" (хранит данные 33 миллионов участников Великой Отечественной войны) нашли с его помощью своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ нашел на портале родственника Мао Цзэдуна.

В храме министр обороны Шойгу провел экскурсию: рассказал коллегам о знаменах и величайших русских воинах, которые изображены на цветных мозаиках храма.

Министр, напомнил гостям, что плиты храма содержат в себе переплавленный металл фашистского оружия, а подкупольное мозаичное изображение Спаса Нерукотворного в нем самое большое в мире.

Участники встречи возложили цветы к памятнику "Матерям победителей", а затем посадили яблони в "Саду памяти".