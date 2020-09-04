«Они вчера были переданы ФСБ»: Песков рассказал о судьбе документов Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что документы с подробностями перехваченного телефонного разговора, о котором накануне рассказывал Александр Лукашенко, уже поступили в распоряжение российских спецслужб.

- Они же вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ, - сказал Песков. - Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах. Не сомневаюсь в этом, это функция любой спецслужбы.

Правда, комментировать, как в Кремле отнеслись к информации президента Белоруссии о «разговоре Варшавы и Берлина», Песков не стал.

- Речь о документах, которые по линии специальных служб циркулируют и, соответственно, они анализируются в наших спецслужбах, - пояснил он.

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