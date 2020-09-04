«Клипы» ВКонтакте покажут самые красивые места Москвы

«Клипы» ВКонтакте подготовили для жителей и гостей Москвы подарок ко Дню города. Команда сервиса разместила в самых интересных праздничных точках особые метки. Они подскажут прохожим, что здесь можно снять красивый клип, выложить его с хештегом #клипымосквы и присоединиться к празднованию Дня города.

Таблички и наклейки с предложением снять клип появились в более чем 20 локациях: это десять самых фотогеничных точек ВДНХ, главные площадки фестиваля «Московские сезоны», а также места с лучшими видами в парке «Красная Пресня» и других зелёных зонах в разных частях Москвы. Список будет пополняться и со временем превратится в большой маршрут с красивыми локациями.

В июне Команда ВКонтакте запустила сервис «Клипы» — бесконечную ленту коротких вертикальных видео на самые разные темы. Благодаря рекомендательной системе, которая учитывает миллиард сигналов, звездой здесь может стать каждый. За первый месяц клипы собрали 3 млрд просмотров. Недавно раздел обновил рекорд вовлечённости — свыше 211 млн просмотров за сутки.