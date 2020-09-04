Огуречная душа: россияне во время пандемии неожиданно стали налегать на овощи

Фото: Олег ЗОЛОТО

В первой половине этого года в России удивительным образом выросли продажи свежих овощей. Аж почти на 12% в сравнении с той же половиной прошлого года. Это удивительно — потому что продажи почти всех остальных продуктов упали. Или в самом лучшем случае — практически не выросли. По понятным причинам — самоизоляция, падение доходов… Так что свежие овощи оказались своего рода рекордсменом. Хотя обычно на них-то зимой и весной и экономят — цены на овощи в этот период круто идут вверх, и так до нового урожая. Что в этом году случилось?

Цифры роста продаж овощей примерно, даже с отрывом, совпадают с показателями роста отечественного тепличного сектора. За последние пять лет туда вбухано более 200 млрд рублей, на эти деньги появилось более 1,1 тысяч га новых теплиц. Урожай тепличных овощей — 2019 стал рекордным. А уже в этом марте Минсельхоз рапортовал о том, что урожай-2020, выращенный в зимних теплицах, на треть превзошел прошлогодний. Особенно хорошо пошли дела с огурцами — рост производства более чем на 40%.

-Несмотря на пандемию, тепличные предприятия продолжали работу, не снижали производство. Огурцы, томаты поставлялись в большом объеме и широком ассортименте. И их продажи действительно возросли. Тем более, что у товаропроизводителей снизились цены, - рассказал «КП» президент Ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. - Был момент, когда, к сожалению, этим воспользовались торговые сети и получали сверхдоходы. Но тут и мы заняли активную позицию, и Минпромторг помог — выступил посредником между производителями овощей и сетями. Это позволило снизить торговые наценки в сетях и сделать наши овощи более доступными. В целом в 1 квартале цены реализации были ниже, чем годом раньше. Рост производства и снижение цен в пандемию — вот две причины роста продаж.

КСТАТИ

«Думали, строят коттеджи — оказалось, теплицы»

В том, что бурный рост тепличного бизнеса в России — это не миф, в этом году мы убедились, практически не отходя от дачи.

Было у нас по соседству с товариществом пустующее поле, несколько лет назад его обнесли серьезным забором и что-то там начали ударно строить. «Коттеджи», - решили дачники, недовольно поглядывая на заезжающие бетономешалки.

Цифры роста продаж овощей примерно, даже с отрывом, совпадают с показателями роста отечественного тепличного сектора. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В начале этого лета загадка разрешилась. За забором вместо крутых домов обнаружился… большой тепличный комплекс. Основную часть урожая наши соседи куда-то поставляют, но часть продают тут же, не отходя от теплиц. Свежие огурцы «с куста» стоят примерно вдвое дешевле, чем в ближайшем сетевом супермаркете. Огурцы у многих дачников свои, но и у соседей-тепличников затариваются целыми сумками. Кто на засолку берет, кто — наесться от пуза, коли так дешево. Огурчики-то вкусные. Еще там есть патиссоны и баклажаны. И цветочная рассада. Говорят — это только начало. На следующее лето соседи обещают развернуться уже на полную мощность и расширить ассортимент. А по весне, под майские, наладить продажу овощной рассады. Мы только за, поддержим рублем соседей-производителей.

СТАТИСТИКА

Так изменились продажи продуктов в пандемию

(1 полугодие 2020 года к 1 полугодию 2019 года)

свежие овощи +11,9%

яйца +2,5%

растительные масла +1,2%

мясо птицы +1,1%

свежие фрукты -0,8%

кондитерские изделия -1,3%

крупа -1,4%

рыба -1,9%

хлеб и хлебобулочные изделия -2,4%

мясо и мясные продукты (кроме птицы) -2,5%

молочные продукты -4,4%

(Данные Росстата)