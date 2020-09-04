Ушёл из жизни Строитель с большой буквы Валерий Сухоцкий

Валерий Сухоцкий.

В пятницу, 4 сентября, скончался Валерий Владимирович Сухоцкий, Заслуженный строитель России, бывший начальник одного из крупнейших строительных гигантов страны - «Главмосстроя». Валерий Владимирович был главным строителем Москвы в 70-е и 80-е годы. Свою карьеру он начал еще в советское время: строительный институт, путь от мастера до управляющего трестом... 1982-м Валерий Сухоцкий возглавил «Главмосстрой», где в то время трудилось более 125 тысяч строителей. Силами «Главмосстроя» был возведен Кремлевский дворец съездов, гостиница «Россия», гостиничный комплекс «Измайлово» и три четверти всего жилого фонда Москвы. Валерий Владимирович, как руководитель «Главмосстроя» отвечал за возведение Олимпийских объектов к Олимпиаде-80. Когда в 1988 году был создан Мосстройкомитет, перешёл туда и Валерий Сухоцкий. Работал он и в других городских строительных ведомствах: его огромный опыт и знания всегда были востребованы. Опытный специалист, умелый руководитель – ни один вопрос он не пускал на самотёк, всё проверял досконально. В правительстве Москвы Сухоцкий был в должности первого заместителя легендарного главы столичного Стройкомплекса Владимира Ресина. Валерий Владимирович руководил Управлением формирования архитектурного облика столицы, координацией строительства и реконструкции города. Именно на Госархстойконтроль (ГАСК) были возложены функции приёма в эксплуатацию всего, что строилось в Москве. Кроме того, в 1992-м Сухоцкий был избран в наблюдательный совет «Главмосстроя». Владимир Ресин, депутат Государственной Думы, советник мэра Москвы: - С Валерием Владимировичем мы поддерживали теплые, доброжелательные отношения много лет и после совместной работы. Сухоцкий всегда защищал своих людей, не сваливал на них вину за какие-то просчеты. Он умел руководить большими коллективами, находить общий язык с партнерами, а не конфликтовать с ними. Это огромная утрата лично для меня. Светлая ему память...