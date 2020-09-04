Марию Алёхину из Pussy Riot обокрали в Москве

У Марии Алёхиной из Pussy Riot украли телефон Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

32-летняя Мария Алёхина - скандально известная в России личность, участница феминистской панк-группы Pussy Riot.

Недавно Мария обратилась в полицию Москвы с сообщением о краже. 32-летняя девушка рассказала о том, что накануне из её вещей пропал телефон. Это произошло поздней ночью, а точного места Мария назвать не смогла, потому что поняла, что давно не брала в руки свой iPhonе, а значит вытащить его могли где угодно. Девушка надеялась, что он случайно выпал и его кто-нибудь найдёт и вернёт хозяйке. Но телефон выключили. Тогда она решила обратиться за помощью к правоохранительным органам.

— Поступило заявление о хищении мобильного телефона марки " iPhone 11", стоимостью 60 000 рублей. Неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, путем свободного доступа, тайно похитило данный телефон, после чего с места совершения преступления скрылось, — сообщил источник kp.ru

По данному факту полиция уже начала проверку.