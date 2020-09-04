67-летняя Елена Проклова показала идеальные ноги

Елена Игоревна занимается спортом, следит за питанием, обожает косметологические процедуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Проклова 2 сентября отметила 67-летие. Глядя на моложавую звезду фильмов "Будьте моим мужем", "Мимино" и "Запомните меня такой" диву даешься тому, как роскошно выглядит актриса. А ведь в ее жизни было немало трагедий. Это и смерть троих детей, и романы с женатыми коллегами.

Елене Прокловой через три года 70 лет. Но этот возраст - лишь цифра в паспорте для моложавой и стройной актрисы. Елена Игоревна занимается спортом, следит за питанием, обожает косметологические процедуры и делает пластические операции, чтобы оставаться привлекательной.

"С Днем рождения, любимая Елена Проклова, мой ангел. Больше месяца мы выживали с тобой в Доминикане... Спать с тобой рядом в одной хижине и слушать разговоры о доме и дочке - это счастье. А еще Лена всегда была удивительно хозяйственной и уютной, обустраивала нашу хижину, как уютную норку", - обратилась к актрисе Дана Борисова.

Она опубликовала совместное фото с именинницей. В кадре Проклова позирует с букетом. На ней элегантное платье чуть ниже колен, которое позволяет любоваться идеальными ножками звезды экрана. Поклонники отметили, что Елена Игоревна чудесно выглядит, а ее ногам могут позавидовать и 20-летние.

О красоте артистки ходят легенды. Общественность не раз осуждала звезду за бурное прошлое, в частности, за интрижки с женатыми коллегами. В списке именитых поклонников Прокловой - Олег Табаков, Михай Волонтир, Андрей Миронов и Олег Янковский.

Главными секретами привлекательности Проклова называет здоровый образ жизни и крепкий сон. "Делаю домашние маски и кремы из чистотела, пшеницы, алоэ. Под нож хирурга пока не собираюсь. Все, что хотела из пластики, уже сделала. Теперь буду поддерживать это при помощи спорта, который очень люблю. Утром у меня обязательно гимнастика: скачу на прыгалках, кручу хулахуп, приседаю, стою в планке. Обожаю массажное кресло - оно расслабляет, но в то же время наполняет новыми силами. Много плаваю в море. Каждый день дистанция - не менее трех километров. Стараюсь правильно питаться, практикую сыроедение", - откровенничала знаменитость.