Марк Богатырев: «В сериале «Кухня» я получал в 10 раз меньше остальных актеров»

Актер Марк Богатырев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вокруг Марка Богатырева — обаятельного с виду парня — постоянно бродит ворох кривотолков: то в психушке лежал, то покончить с собой пытался, то с Еленой Подкаминской встречался, то на Татьяне Арнтгольц женится, то из театра выгнали, то из сериала «Кухня». В беседе с блогером Надеждой Стрелец актер расставил точки над и, предельно честно рассказав про все, что с ним происходит и происходило.

Про свадьбу

«Да, у меня скоро свадьба. Все верно. С Татьяной Арнтгольц. Скоро это событие действительно произойдет, как и пишут в интернете. Мы познакомились на съемочной площадке, но выносить личную жизнь на публичную сцену не очень хочется. Я всегда так думал, но не всегда так поступал. Опыта мало было»

Про дружбу с Ефремовым

«С Никитой Ефремовым мы хорошо общались, дружили. Он мне сильно помог, за что я ему благодарен. На кастинги он меня не приводил, это неправда, но поддержал, когда я первый раз не поступил в Школу-студию МХАТ. Сказал: «Давай, чего ты? Все у тебя получится». Я вдохновился этим и через год поступил».

Про «Кухню»

Кадр из сериала "Кухня"

«За первые серии я и правда получал по 25 тысяч рублей за серию, в 10 раз меньше, чем другие актеры. Конечно, я знал об этом. Что я мог сказать? «Платите мне 100 тысяч!», так? Когда тебя никто не знает и только начинаешь путь в профессии, соглашаешься на любую роль. Другое дело — Нагиев и Назаров. Это [гонорар] продюсерское решения. Я мог сказать, что не буду сниматься за 25 тысяч рублей, потому что я крутой. Нашли бы другого актера. Незаменимых нет. Нравилось ли мне это [порядок зарплат]? Нет. Мог ли я что-то поделать? Тоже нет. А после второго сезона в договоре появилась пометка, что «актер может увеличить ставку максимум на 20%». Каким бы успешным проект не был. Это было странно. Когда затевали третий и четвертый сезон, я просил 50 тысяч за смену, и мне еле утвердили их. И это было в тот момент, когда [«Кухня»] стала мешком денег. Я никогда не хотел вытянуть из мира максимум денег. Мне хочется войти с ним в контакт и чем-то поделиться».

Про детство

«Я был боязливым толстым мальчиком. Потому что у мамы были проблемы с алкоголем. И когда я видел, в каком состоянии она могла прийти, меня одолевал страх и паника. Как с этим быть, я не знал. Зажимался. И чтобы поставить себя в компании, через юмор и «хихи, хаха» пытался утвердиться»

Про увольнение из МХТ им. Чехова

«МХТ — сложная театральная структура. И надо было выбирать: или сниматься, или служить театру. А служить было сложно, потому что не давали ролей. В театре ты числишься, но не выходишь на сцену. Толку от этого нет. В «Мастере и Маргарите» я играл солдата, который стоит на сцене сорок минут и держит меч. Зачем? Когда в жизни я вставал перед выбором, всегда слушал сердце. И мне сказали: «Или участвуешь в «Мастере и Маргарите», или снимаешься в «Кухне». Олег Павлович говорил, что это генеральный спектакль. Меня быстренько и аккуратненько попросили. Даже после первого сезона «Кухни» мне не давали ролей в театре».

Про уход из «Кухни»

Кадр из сериала "Кухня" Фото: кадр из фильма.

«Когда я в третьем сезоне заявил, что заканчиваю, на меня смотрели вот такими шарами (глаз). Продюсеры не понимали. Сумасшедший проект! Мне до сих пор люди говорят, что это странно. Однако на то были серьезные причины: несчастная любовь (на площадке с Еленой Подкаминской), апатия, узнаваемость, к которой я был не готов. Я был простым чуваком и даже думал, что на кастинге-то меня не утвердят. Темп работы был бешеный — надо было снимать по 8-10 минут в день, то есть 15-17 сцен. Кому там до меня [и моей любви] было дело? Каждый занимался своим».

Про несчастную любовь

«Когда после «Кухни» прошло три года, я пошел к психологу, начал заниматься буддизмом, разбираться в себе, изучать психологию. Это случилось сильно потом. А поначалу [после невзаимной любви] была серьезная депрессия. Мне жалко смотреть на Джонни Деппа — он так себя раскачал огромным количеством ролей, денег, известности, что когда это закончилось, он начал сходить с ума».

Про попытку суицида

«Мужики часто страдают, если влюбляются и не могут быть счастливыми в этих отношениях. Мне было 27 лет. Была попытка суицида. Да, со мной это произошло, я честно рассказал. И меня это многому научило, благодарен этому опыту. И ни секунды своей жизни поменять не хочу. В древнем Риме воины резали себе руки. Знаете, почему? Это обновление, прилив новой крови, которое даст ответ на вопрос. Я всегда был жизнерадостным человеком, но когда заходишь в тупик, возникает желание найти выход. Это было не тем, чем я горжусь. И с тех пор я провел большую работу: йога, медитация, психолог, здоровое питание, отказ от вредных привычек, тотальный разбор поступков, принятие себя, аскеза»

Про Елену Подкаминскую

«В пятом сезоне нам было сложно играть вместе. Так что...оставим это. Мы не общаемся до сих пор, при этом у нас один агент. Мы не конфликтуем, но и не держим связь, не дружим. Да и ни с кем, кроме Вити Хориняка, из «Кухни» не общаюсь»