Грузчик, укладчик, водитель: где больше всего платят людям без квалификации

Самой популярной массовой специальностью в августе стала профессия комплектовщика Фото: Shutterstock

Портал Работа.Ру провел исследование, куда выгоднее всего пойти работать, если ты нигде ничему не научился. Результат ошеломляет: не имея никакой квалификации, можно зашибать побольше дипломированного специалиста с опытом работы - совсем как в советские времена.

Самой популярной массовой специальностью в августе стала профессия комплектовщика, отмечается в исследовании, предоставленном в распоряжение «КП». То есть вакансий с поиском комплектовщиков в августе на портале Работа.Ру оказалось больше всего.

Что же это за специальность такая? Выбираю объявление — там, где больше платят. Вот оно - от 74 тысяч до 94 тысяч руб, неплохо для начинающего и необученного.

- Надо комплектовать заказы по заявкам из интернет-магазина, - пояснила мне женщина-кадровик. - Ходите с терминалом по складу, отмечаете заказанный товар и количество, потом грузчики все это собирают и отдают на фасовку — ничего тяжелого вам таскать не надо.

Склады раскиданы по Московской области — в основном, одежда известных брендов.

- Джинсы и джинсовые костюмы хорошо идут, видно народ на осень закупает, - попутно пояснила мне собеседница.

Работа вахтовым методом — минимум месяц. Условия райские — один или даже целых два (по желанию) выходных в неделю, смена — 12 часов с перерывом на обед за счет предприятия. Проживание в общежитии - комната по 4-6 человек.

И самое главное — оплата. Тариф - 150 руб в час. Работа в выходной — в двойном размере. Вот она, реальная польза от оформления с 2 выходными. Правда, если посчитать, то даже со всеми рабочими выходными никак не получается обещанных 74 тысяч и выше. Только 68400.

- А это мы в объявлении дали за 40 дней вахты, - простодушно растолковала мне кадровичка.

Правда, в самом объявлении про 40 дней ни слова.

Следом за комплектовщиками идут укладчики — это незаменимые люди на производстве продуктов питания, на складах, в крупных сетевых магазинах. Они фасуют товары в пакеты и контейнеры, упаковывают в оберточную бумагу, клеят ярлыки.

Далее в пятерке самых востребованных идут водители такси, грузчики и разнорабочие.