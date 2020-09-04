Шойгу потратил на прививку от CoViD-19 20 секунд

На прививку от коронавирусной инфекции Сергей Шойгу потратил около 20 секунд. Фото: : Минобороны РФ/ТАСС

На кадрах, которые распространило Минобороны России глава военного ведомства в медицинском кабинете. Он абсолютно спокойно здоровается с медицинской сестрой и уверенно садится в кресло. Она делает ему укол в плечо. На прививку от коронавирусной инфекции Сергей Шойгу потратил около 20 секунд.

- В дальнейшем, на добровольной основе, получить прививки от новой коронавирусной инфекции смогут другие категории военнослужащих Вооруженных Сил РФ, - заявил генерал армии Сергей Шойгу.

Этим он подчеркнул, что прививка для военнослужащих не является обязательной, но рекомендована отдельным категориям служащих.

- По мере поступления отечественной вакцины в Вооруженные силы РФ, в первую очередь будет предоставлена возможность на добровольной основе вакцинироваться тем категориям военнослужащих, которые непосредственно и активно взаимодействуют с личным составом: военным медикам и командирам всех уровней, - подчеркнул министр.

Отметим, что 4 сентября Шойгу провел презентацию первой в мире официально зарегистрированной российской вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19 прибывшим в подмосковный «Парк Патриот» для участия в совместном заседании главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, а также Республики Сербии.

В ходе доклада российских военных медиков зарубежным гостям была предоставлена подробная информация о комплексе реализованных совместных мероприятий научно-исследовательских учреждений Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи в рамках разработки и испытания вакцины, а также порядке проведения вакцинации.

Презентация первой в мире зарегистрированной российской вакцины от CoViD-19 вызвала среди глав зарубежных военных ведомств активную дискуссию. Многие из них даже выразили заинтересованность в ее получении.

Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу заявил, что уже сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что 26 мая Сергей Шойгу доложил президенту страны, что в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи разрабатывается рекомбинантная вакцина от коронавируса. Она прошла доклинические испытания на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность сначала на крупных и мелких животных на базе военного ЦНИИ, а затем с 3 июня по 20 июля на добровольцах в госпитале имени Бурденко. Все эти испытания оказались успешными.