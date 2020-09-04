Кто кого? Четыре фильма для эмоциональной разрядки

Каждый вечер пятницы на ViP Megahit вас ждут захватывающие кинохиты. Вы забудете о своем напряжении и будете думать лишь о том, кто кого одолеет в предстоящей схватке?

47 ронинов

В основу сюжета этой картины положена старинная японская легенда о 47 самураях, которые отомстили за смерть своего хозяина. Это режиссерский дебют Карла Ринша, в котором одну из главных ролей исполнил неподражаемый Киану Ривз («Матрица», «Адвокат Дьявола»). «47 ронинов» - это смесь японского фольклора и красивого фэнтези. Зрителей ждут захватывающие динамичные сражения, продуманные характеры персонажей, трогательная история любви. Персонажи пробивают на эмоции, музыка проникает в самое сердце, драматичный сюжет заставляет проживать весь фильм вместе с самураями.

Фильм выйдет в эфир 4 сентября в 20:00.

Особо опасен

Этот голливудский боевик от российского режиссера Тимура Бекмамбетова («Ночной дозор», «Елки»). В центре сюжета – офисный работник Уэсли Гибсон (Джеймс МаксЭвой, «А в душе я танцую», «Искупление»), неудачник и зануда. Ему изменяет девушка, а начальник унижает. Но внезапно в его жизнь вторгается загадочная Фокс (Анджелина Джоли, «Подмена», «Малефисента»). Она рассказывает ему о братстве высококлассных киллеров, в котором состоял его отец, и предлагает присоединиться. Уэсли обучают всему, что должны уметь наемники, после чего отправляют на первое задание. Но что скрывает братство и чем закончится главная миссия Уэсли?

Фильм выйдет в эфир 11 сентября в 20:00.

Бесславные ублюдки

Очередной шедевр Квентина Тарантино переносит нас во времена Второй мировой войны. В оккупированной Франции нацисты расстреливают семью евреев, однако юной Шошанне Дрейфус (Мелани Лоран, «Иллюзия обмана», «Миа и белый лев») удается убежать. Она сменила имя и стала владелицей кинотеатра. Параллельно формируется группа американских солдат еврейского происхождения, которые начинают жестоким образом истреблять нацистов. Этот отряд получил прозвище «ублюдки», и главная их задача – уничтожить верхушку Рейха во время кинопремьеры. Шошанна преследует ту же цель. А тем временем нацисты шаг за шагом раскрывают планы «ублюдков». Чем же на этот раз нас удивит Тарантино?

Фильм выйдет в эфир 18 сентября в 20:00

Война невест

Единственный фильм из подборки в комедийном жанре. Здесь не будет смертельных боев и опасных трюков. Но нешуточная схватка нас все же ждет – борьба двух подруг, которые в одночасье стали заклятыми соперницами. А произошло это из-за того, что они назначили свои свадьбы на один день. Теперь каждая из невест постарается отвоевать для себя лучшее место для торжества, гостей, и даже оказываемые услуги. Смогут ли договориться девушки и станут ли они вновь подругами?

Фильм выйдет в эфир 25 сентября в 20:00

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