"Платье за 11 миллионов и 50 кг черной икры": подробности роскошной свадьба певицы Азизы

Артистка на себе не экономит Фото: Александр ГЛУЗ

Певица Азиза - счастливая невеста. 56-летняя восточная красавица заканчивает последние приготовления к пышной свадьбе. В конце сентября артистка выходит замуж за столичного бизнесмена Давида Григоряна. Торжество обещает поразить размахом и роскошью. По самым скромным подсчетам на организацию праздника уйдет не менее 20 миллионов рублей. А новобрачная предстанет в таком наряде, что и принцессе не снилось.

Шикарное свадебное платье Азиза шьет на заказ. Подвенечный наряд поражает воображение. "Изначально при пошиве платья планировали использовать 17 килограммов камней Сваровски. Но Азизе этого показалось недостаточно. На последней примерке она попросила еще добавить. В среднем на платье уйдет около 60 килограммов драгоценных камней", - делится сокровенным дизайнер.

Платье артистки смело можно назвать настоящим произведением искусства, передает Собеседник.Ru. Ради Азизы мастерицы трудятся и днем, и ночью, не смыкая глаз.

Певица, когда приходила на примерку, так и сказала: "Девочки, я должна быть лучшей невестой на свете!". По некоторым данным, роскошное платье обойдется Азизе в 11 миллионов рублей. Артистка на себе не экономит.

Исполнительница хита "Милый мой, твоя улыбка" выходит замуж в первый раз, потому считает, что ее торжество должно пройти на высшем уровне. Отмечать столь значимое событие певица планирует в Подмосковье.

На свадьбу 56-летняя звезда эстрады пригласила около 600 гостей. Их будут кормить блюдами восточной кухни, большая часть из которых будет доставлена спецрейсом из Узбекистана. Для гостей также заказали изысканны напитки и 50 килограммов черной икры.