«Даже Ефремов не помог»: Первый канал снял с эфира сериал «Презумпция невиновности» со звездой «Пса» в главной роли

Проект «Презумпция невиновности» был снят в 2018 году, но зрители его так и не увидели. Фото: кадр из фильма

Проект «Презумпция невиновности» был снят в 2018 году и с тех пор пылился на полке.

«Почему бы не раскачать им межсезонное марево телевидения и не выпустить в начале сентября?» - подумали на Первом канале.

И выпустили.

Ставка была рисковая, но весьма обоснованная: пока вся страна обсуждает процесс над Михаилом Ефремовым, история про богатого и циничного адвоката Аврутина (Кирилл Рубцов), что творит беспредел в зале суда, помогая убийцам избежать наказания, могла бы зайти в масть. Но не зашла. Хотя и сам Ефремов, и его адвокат Эльман Пашаев косвенно старались для продвижения проекта.

Никита Панфилов Фото: кадр из фильма.

Несмотря на работу молодых Никиты Панфилова (звезда сериала «Пес») и Светланы Устиновой («Бумер-2»), а еще заслуженных Михаила Горевого, Ивара Калныньша и Игоря Жижикина, сериал не отозвался в сердцах зрителя.

Хороших рейтингов не продемонстрировал, и Первый канал не стал продлевать муки - заменил «Презумпцию невиновности» на «Тонкие материи». В эфире прошло только шесть серий из 16.

Ивар Калныньш Фото: кадр из фильма.

Уже с понедельника, 7 сентября, на первой кнопке в 21.30 пройдет премьера проекта «Тонкие материи» - проверенного с точки зрения вкусовых запросов аудитории ретро-сериала про эпоху 60-х.

Кадр из сериала "Тонкие материи" Фото: кадр из фильма

Это история про работу популярного универмага «Столица», его особым правилам и внутренним порядкам. А еще, конечно, отношениям среди сотрудников. В главной роли - внучка известной советской и российской актрисы Валентины Талызиной - Анастасия Талызина. Она сыграла провинциальную девушку Татьяну, оказавшуюся благодаря работе в универмаге в центре внимания влиятельных мужчин.

Сериал перенесет зрителей в эпоху 60-х годов прошлого столетия Фото: кадр из фильма

В проекте также заняты Мария Порошина, Софья Лебедева, Анна Большова, Артур Сопельник и другие.