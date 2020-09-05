Игорь Никулин: У России «Новичка» давно нет. А вот у США и Британии есть

Если вспомнить британские публикации, то в Солсбери прикоснувшиеся к предметам, обработанным данным опасным составом, чахли на глазах и даже умирали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие СМИ регулярно публикуют все новые данные о том, как отважный российский оппозиционер Алексей Навальный был "злокозненно отравлен" в далекой Сибири страшным «боевым веществом «Новичок» (тем же, что в британском Солсбери «травили», но то же не слишком эффективно, бывшего разведчика-перебежчика Скрипаля, - авт.). Германское издание «Шпигель» со ссылкой на источники в бундесвере выложило «сенсацию» о том, что эксперты немецких вооруженных сил обнаружили следы "Новичка" не только в крови, но и моче, и на коже пациента берлинской клиники «Шарите», и даже на бутылке с водой, которую оппозиционер пил уже после чая в Томском аэропорту.

Если вспомнить британские публикации, то в Солсбери прикоснувшиеся к предметам, обработанным данным опасным составом, чахли на глазах и даже умирали. Симптоматика, правда, не совпадает — ну да кого это волнует? Прокомментировать вбросы немецкой стороны «КП» попросила бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игоря Никулина.

Немецкие СМИ регулярно публикуют все новые данные о том, как отважный российский оппозиционер Алексей Навальный был "злокозненно отравлен" в далекой Сибири Фото: REUTERS

- Германия обвинила Россию в применении против Навального химоружия «Новичок»...

- Которого у России никогда не было. Надо напомнить: лет тридцать в этом направлении на российской территории никто не работает.

- Тогда почему нас обвиняют в использовании того, чего у нас нет?

- Идет подмена понятий. Есть советский — не российский, подчеркну, - бинарный нервно-паралитический газ «Новичок». И есть нечто, что считают веществом «из группы Новичка». А там веществ семь или восемь. А-230, А-232, А- 234, А-242 и так далее...

- Как на Западе узнали формулу «Новичка"?

- Один из его создателей в 1993 или 1994 году сбежал на Запад. И в Штатах живет до сих пор. До этого американцы и британцы вообще не знали, что у СССР была программа по созданию бинарного химоружия. А когда узнали - начали с этим веществом активно работать.

- Никто не знает, что получилось в итоге этих работ?

- Мы не знаем, что у них получилось. Эти господа не очень то отчитываются перед ОЗХО в достижениях в данной области. Можно предположить, что там есть то, чего мир не знает.

- А в России?

- Году в 1994-м было принято решение о том, что этот «Новичок» (кстати у нас такого названия и не было никогда — у нас была программа «Фолиант» ) на вооружение не ставить.

- Почему?

- Потому, что он оказался рассекречен. И потому, что нецелесообразно. Несколько людей из той программы покинули пределы нашей родины. И - «расшифровали» его полностью. Вот и было принято политическое решение — на вооружение его не брать.

«Новичком» «травили», но то же не слишком эффективно, бывшего разведчика-перебежчика Скрипаля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но ведь, наверное, остались его запасы?

- Россия взяла обязательства по их уничтожению. И свои обязательства выполнила. А вот ни США, ни Британия ничего такого не утилизировали — у них, якобы, нет денег на это. Дать 500 миллионов долларов на то, чтобы СССР разоружился — они смогли. А найти деньги на собственное химическое разоружение «не в состоянии». При американском военном бюджете в 750 миллиардов долларов найти пол-миллиарда на химпрограмму — это конечно, очень сложно. История тянется более 20 лет. И неизвестно, когда за океаном намерены это уничтожать. Когда сроки по хранению выйдут?

Те же американцы уничтожили только свои просроченные боеприпасы. Произведенные еще в 1940-50-60 годах. А бинары добросовестно складируют.

- Почему же тогда Россию обвиняют в применении «Новичка»?

- Настоящие специалисты в области химических вооружений такого бы не сказали никогда. Это дело СМИ и политиков — раздувать шум. Наш институт, где работали по нему — инспектировали много раз. В том числе сенаторы США Сэмюэл Нанн и Ричард Лугар. Еще в 90-е годы. Сегодня, полагаю, американцы и британцы про это вещество знают больше, чем мы.

- Как так вышло?

- Разрабатывалось это вещество у Узбекистане в городе Нукус. И Пентагон в конец 1990-х годов выделил 4 миллиона долларов на утилизацию этой программы. Американцы все вывезли — оборудование, сырье, технологический регламент. Все, что смогли найти в Узбекистане. И потом долго с ним работали. Загадочная история. Якобы: «мы ищем способы защиты». Для лабораторных исследований любая развитая в этом смысле страна имеет право наработать от десятков грамм до килограмма такого вещества.

- Оно дорого в производстве?

- По стоимости производства — оно не слишком дорогое. Фосфоорганика. Некий аналог того же дихлофоса.

- Говорят, его невозможно применить точечно против одного человека — все вокруг неминуемо пострадают?

- Конечно. Это же боевое вещество. Но надо понимать, что оно становится боевым в момент взрыва. Когда все семь (или восемь) компонентов взрываются — и из обычного «коктейля» появляется условный «Коктейль Молотова». Который, грубо говоря, может жечь танки - эффективность его в десятки раз возрастает.

- Это вещество...

- Нервно-паралитическое вещество бинарного типа. И якобы не само вещество, а следы «одного из компонентов» как раз и «нашли» в анализах Навального. У серьезных специалистов ни малейших сомнений не вызывает то, что так называемый «Новичок» не мог быть применен против Навального.

- Кстати, а откуда у бундесвера данные по точной формуле «Новичка»?

- Напомню, что немцы в создании химоружия одни из пионеров. В частности, это они разработали зарин и зоман. Но пока что конкретных доказательств никто не предъявил. Это все пока что домыслы.

- Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) может сделать немцам официальный запрос?

- Процедура расследования через ОЗХО пока не задействована. Немцы должны предоставить доказательства. ОЗХО - создать трехстороннюю рабочую группу из представителей России, Германии и самой ОЗХО. И расследовать на уровне специалистов, а не на уровне пресс-секретарей.

- Кто должен инициировать такое расследование?

- Кто угодно. И Германия, и Россия. Но нам это не нужно. Мы такие вещи не применяли. И в ближайшее время не собираемся. Последним, кого травили из оппонентов нашей страны был Степан Бандера — 60 лет назад.

- Если не отравление — тогда что?

- Инсценировка и многоходовка — чтобы что-то прикрыть или чему то противодействовать. Слишком синхронные действия со стороны властей Германии и окружения Навального. Ощущение, что все работали по «утвержденному плану».

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