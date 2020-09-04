Хлебайте щи: доступность остальной еды для россиян рекордно упала

Из-за коронавируса россиянам стали доступны капуста да морковь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Покупательная способность россиян по половине основных продуктов упала во втором квартале 2020 года до минимума за 10 лет. Об этом сообщают эксперты Центра развития Высшей школы экономики в сентябрьском обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе».

Второй квартал — тот самый, на который пришлись основные сложности, связанные с коронавирусом. По расчетам ВШЭ, отношение среднедушевых доходов населения к прожиточному минимуму в среднем на душу снизилось до минимума с 2011 года. В итоге и покупательная способность населения упала до минимума по 12 из 24 основных продуктов питания, среди которых белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, рис, яблоки, молоко, сливочное масло, черный чай и т. д.

Лишь три вида продуктов, исходя из среднего уровня цен на них, стали доступнее в сравнении с тем же кварталом 2019 года: капуста, сахар-песок и морковь. Доступность остальных в той или иной мере за год снизилась — от 1% по свинине до 25% по яблокам.

«По одному основному продукту питания во втором квартале 2020 г. был достигнут долгосрочный максимум покупательной способности денежных доходов, но, к сожалению, это один из самых неполезных для населения продуктов – сахар», - пишут аналитики.

Рассматривая доступность для среднего россиянина продуктов, необходимых для приготовления некоторых традиционных блюд, авторы комментариев утешают — неплохая ситуация с щами. Небольшой рост цен на свинину компенсировался снижением цен на овощи. А еще можно налегать на салат из белокочанной капусты (капуста, сахар-песок, уксус).

Данные ВШЭ опосредованно подтверждаются сведениями Росстата о динамике розничных продаж продуктов во втором полугодии 2020 года. Динамика аховая — в основном все упало или осталось около того же уровня. Исключение — свежие овощи, отечественное производство которых за последние пару лет резко выросло, сахар и яйца.