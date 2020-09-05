Московское метро: вчера, сегодня, завтра

Новослободская pнаменита на весь мир своими великолепными стеклянными витражами Фото: Иван МАКЕЕВ

Историю московского метро можно проследить по архитектуре станций. За 85 лет в подземке смешались разные эпохи и стили. Готика, сталинский ампир, советский минимализм, современный хай-тек - каждая из станций имеет уникальный дизайн. Многие из них - шедевры архитектуры. Московский метрополитен признан одним из самых красивых в мире. На фотопрогулке по станциям посмотрим, как менялась архитектура столичной подземки.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

1. Комсомольская

Для станционного пространства придумали необычную конструкцию. Поскольку на "Комсомольской" сразу ожидался большой поток людей, над путями вдоль всего зала протянули пешеходные галереи. Это помогло равномерно распределить маршруты пассажиров. Впервые в метро станцию украсили панно из майоликовой плитки. На нем изобразили героический труд комсомольцев-метростроевцев

Станция "Комсомольская" Сокольнической линии открыта в 1935 году Фото: Иван МАКЕЕВ

2. Кропоткинская

Авторы проекта взяли за основу архитектуру Древнего Египта с его подземными постройками без окон, которые освещают лишь масляные плошки вверху колонн. Для отделки стен первое время использовали фаянсовую плитку, потом привезли уральский мрамор. Пол сначала закатали в асфальт, но позже заменили его розовым и серым гранитом.

Станция "Кропоткинская" Сокольнической линии открыта в 1935 году Фото: Иван МАКЕЕВ

3. Маяковская

Над проектом "Маяковской" работала большая команда архитекторов, художников и скульпторов. Впервые на станции глубокого заложения поставили колонны. А художник Александр Дейнека нарисовал эскизы для потолочной мозаики. Специалисты называют "Маяковскую" шедевром архитектурного стиля ар-деко.

Станция "Маяковская" Замоскворецкой линии открыта в 1938 году Фото: Иван МАКЕЕВ

4. Новослободская

Знаменита на весь мир своими великолепными стеклянными витражами. Их сделали в Латвии, причем из стекла, изначально выбранного для кафедрального собора Риги. Сказочные разноцветные панно обрамлены резной полосой из золоченой латуни. Станция напоминает волшебный терем - с арками, полукруглыми нишами, сводами.

Станция "Новослободская" Кольцевой линии открыта в 1952 году Фото: Иван МАКЕЕВ

5. Павелецкая

Архитекторы хотели оставить стены вдоль путей открытыми, чтобы было видно тюбинги тоннелей (как, например, сделали сейчас на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии). Но поджимали сроки и стены закрыли цементными щитами. После войны станцию частично перестраивали. Исторический факт: после разоблачения культа личности Сталина его профиль убрали из мраморной мозаичной картины, украшавшей стену за эскалатором.

Станция "Павелецкая" Замоскворецкой линии открыта в 1943 году Фото: Иван МАКЕЕВ

6. Авиамоторная

Архитектура отражает авиационную тему в названии станции. Колонны и светильники на платформе повторяют форму деталей самолета. Потолки из реечных панелей в вестибюле создают ощущение воздушных потоков. След от самолета над головами пассажиров имитирует и множество светодиодных и неоновых светильников из алюминия.

Станция "Авиамоторная" Некрасовской линии открыта в 2020 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7. Коммунарка

Украшением зала стали металлокерамические панели рубиново-красного цвета на стенах вдоль путей. На них нанесён еле заметный геометрический узор. В остальном цвета скромные - белый, серый и бежевый. Колонны облицованы мрамором, пол - гранитом.

Станция "Коммунарка" Сокольнической линии открыта в 2019 году Фото: Иван МАКЕЕВ

8. Окская

Архитекторов вдохновила соседняя с метро улица, названная в честь реки Оки. Основным цветом станции стал синий. Потолок с ярко-синими алюминиевыми панелями и огромными светодиодными круглыми лампами создает иллюзию течения реки с кругами на воде.

Станция "Окская" Некрасовской линии открыта в 2020 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9. Филатов луг

Авторы проекта повторили архитектуру старинных железнодорожных станций и вокзалов - Ватерлоо в Лондоне и Пенсильванского в Нью-Йорке. Огромные прозрачные стены, высокий сводчатый потолок около 10 метров, много воздуха и света. Впервые в дизайне станции использовали живые растения.

Станция "Филатов луг" Сокольнической линии открыта в 2019 году Фото: Иван МАКЕЕВ

10. Юго-Восточная

Зал оформили в стиле среднеазиатских дворцов. Потолок украсили плафоны в виде куполов минаретов. А разделительная стена между платформами напоминает перевернутые арки с зубцами. Цвет стен и пола с таким же отсылом к Средней Азии - бежевый, желтый, черный и серый.