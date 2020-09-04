Месси: Я остаюсь в «Барселоне», потому что никогда не пойду против нее в суд

Он остается! Фото: REUTERS

Футболист дал интервью аргентинскому изданию Goal, в котором рассказал, почему не перешел в «Манчестер Сити»

- Почему тебе потребовалось время, чтобы нарушить молчание и заявить, что ты остаешся?

- Во-первых, потому, что после поражения в Лиге чемпионов (2:8 в четвертьфинале от «Баврии») было очень тяжело. Мы знали, что это очень сложный соперник, но не собирались закончить так бесславно для великого барселонского клуба. Мне было плохо, и ничего не хотелось.

- Почему ты сказал «Барсе», что можешь уйти?

- Я сказал президенту клуба, что хочу уйти. Я говорю вам это весь год. Он считал, что пришло время сделать шаг в сторону. Я думал, что клубу нужно больше молодых футболистов, новых людей, и я думал, что мой этап в Барселоне закончен, хотя всегда говорил, что хочу закончить здесь свою карьеру. Это был очень сложный год, я много страдал на тренировках, на матчах и в раздевалке. Мне стало очень трудно, и наступил момент, когда я задумался о поиске новых целей, нового воздуха. Я сказал об этом президенту, а президент всегда говорил, что я в конце сезона могу решить, хочу ли я уйти, и в конце концов он не сдержал свое слово.

- А твоя семья знала о твоих намерениях?

- Когда я им сказал, что могу уйти, все заплакали. Мои дети не хотели уезжать из Барселоны, и они не хотели менять школу. Я смотрел дальше и говорил, что хочу соревноваться на высшем уровне, выигрывать титулы, соревноваться в Лиге Чемпионов. Я думал, и мы были уверены, что я свободен, президент всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, останусь я или нет, и теперь они хватаются за то, что я сказал это не раньше 10 июня (как прописано в контракте). Но этот дерьмовый вирус, эта пандемия, изменила все даты. (Сезон закончился только в августе и свое заявление Мессии о разрыве контракта отправил в клуб только 29 августа). И это причина, по которой я останусь в клубе, потому что президент сказал мне, что единственный способ уйти - это заплатить 700 миллионов отступных, иначе придется пойти в суд. Но я бы никогда не пошел в суд против ”Барсы", потому что это клуб, который я люблю, который дал мне все с тех пор, как я приехал, это клуб моей жизни, "Барса" дала мне все, и я дал ей все, и мне никогда не приходило в голову привлечь "Барсу" к суду.

Так что я останусь в "Барсе", и мое отношение к игре не изменится. Я всегда хочу выиграть, я конкурентоспособен и не люблю проигрывать. Я всегда хочу лучшего для клуба, для команды и для себя. Теперь я не знаю, что произойдет. Есть новый тренер (Рональд Куман) и новая идея. Я могу сказать, что я остаюсь и собираюсь дать максимум.