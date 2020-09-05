Мы до сих пор живем на улице Ленина

Рано еще отправлять Ленина на свалку истории Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

ПРОЙДУ ПО СОВЕТСКОЙ, СВЕРНУ НА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ

Старая присказка, как вы яхту назовете, так она и поплывет, вспоминается в нашей стране в самых неожиданных местах. Изучив месторасположение администраций российских областей, краев и республик, корреспондент «КП» обнаружил, что за последние 30 лет в стране могло измениться что угодно, но... не адрес власти.

И речь не о том, что президент России продолжает работать в Кремле.

Главы 21 региона Российской Федерации - фактически каждого четвертого! - сидят на улице, проспекте или площади Ленина. Там, где до них, как правило, сидели руководители обкомов и крайкомов КПСС.

Еще четыре администрации расположились на улице Советской, три - на Коммунистической, две - на Октябрьском проспекте.

Ну и россыпью идут улицы вроде Пионерской, Интернациональной, 60-летия СССР, Дзержинского, Кирова, Куйбышева и Карла Маркса. Дискуссионный вопрос - сказывается ли это на подсознании губернаторов, но по топонимам наша страна из советского прошлого не вышла.

Ленинский проспект в Москве Фото: Shutterstock

ПРОСПЕКТ ПУТИНА И ПЛОЩАДЬ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ

В некоторых регионах все же выбрали свою дорогу. Так, например, в Северной Осетии и Татарстане главы республик работают на площади Свободы. Правительство Чукотского автономного округа - на улице Беринга. А правительство Чечни - на проспекте Путина.

Последним примером, когда администрация региона свернула с советского пути, стала администрация Тверской области. Полтора года назад Советская площадь, на которой располагается здание правительства была переименована в «площадь Святого благоверного князя Михаила Тверского». Правда, при этом де-факто знание осталась стоять на Советской улице.

Последним примером, когда администрация региона свернула с советского пути, стала администрация Тверской области Фото: Shutterstock

ВОПРОС РЕБРОМ

«И как вам работается на улице Ленина?»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов:

- Советские названия - это уже часть нашей идентичности, исторического кода, особенность современного культурного пространства России. В Рязани на улице Ленина находится дом правительства, здание начала ХХ века, бывший банк Сергея Живаго. Так исторически сложилось, что в нем многие годы принимались важнейшие решения, определяющие судьбу Рязанской области. Работать здесь для меня большая честь. Безусловно, я чувствую большую ответственность такой преемственности поколений. Исторические аллюзии, символы и энергетика. Это не мешает, а, наоборот, помогает.

Дом № 30 по улице Ленина - Здание Правительства Рязанской области Фото: Википедия

«А на Октябрьском проспекте?»

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин:

- Продуктивно работается. А если вы о моём отношении к советским топонимам, то я за историческую правду. Советские 70 лет истории нашей страны начались с Октября. Как эти десятилетия связывают дореволюционную Россию с новой Россией, так и Октябрьский проспект соединяет древнюю, историческую часть Владимира с современной. На мой взгляд, это очень символично, подчёркивает непрерывность истории, преемственность поколений.

Администрация Владимирской области на Октябрьском проспекте. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ильич на площади - как признак здоровья нации

А кому надо переименовывать улицу Ленина?

И в какую собственно?

Не слишком бурные попытки возвращения исторических названий в России иссякли вместе с волной перестроечного энтузиазма. А теперь зачем за это браться? Заняться больше нечем? Ну Ленина и Ленина. Она скоро 100 лет как Ленина.

Чтобы переименовать улицу нужен болезненный общественный взрыв. Вроде того, что случился на Украине. Массовое помешательство, когда история объявляется врагом светлого будущего, а топонимика - преградой на пути туда.

Или когда страна сходит с ума на почве социального неравенства и публике нужны яркие формы проявления значимости ее борьбы. Снес памятник купцу-рабовладельцу XVIII века - одолел расизм, сделал мир лучше. Молодец, что тебе еще сказать.

И россиянин, глядя на все это в экран телевизора или телефона, реагирует на любые призывы что-нибудь снести или переименовать, как на признаки подступающего дурдома, который ему тут даром не нужен.

Пусть лучше Ленин на площади, чем BLM-активисты или свидомые пассионарии.

Поэтому если наша власть сидит на улице Советской, а люди спокойно ходят мимо памятников хоть Ильичу, хоть Николаю II, это очень даже неплохо.

Выглядит, может быть, и неказисто, но свидетельствует о психическом здоровье нации.

Ильич на площади - как признак здоровья нации Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

ГДЕ НАХОДЯТСЯ АДМИНИСТРАЦИИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Улица/площадь/

Проспект Ленина (21 регион)

Амурская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Липецкая, Мурманская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Томская, Тульская, Ульяновская области. Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Карачаево-Черкесия, Карелия, Севастополь, Ставрополье.

Ленинский проспект

Марий Эл

Коммунистическая улица

Калмыкия, Коми, Сахалин

Советская улица, площадь

Астраханская, Кемеровская, Ярославские области, Мордовия.

Социалистическая улица

Ростовская область

Октябрьский проспект

Владимирская, Свердловская улица

Пионерская улица

Адыгея

Тамбовская область

Улица 60-летия СССР

Еврейская АО

В Тамбове есть даже памятник Сталину Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Улица Дзержинского

Костромская область

Улица Кирова

Крым, Якутия

Улица Куйбышева

Пермский край

Улица Карла Маркса

Хабаровский край

Улица Герцена

Вологодская область

Улица Карла Либкнехта

Кировская область

Кремль

Нижегородская область

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