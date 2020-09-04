Тихановская выступила в ООН. Что будет, если ее призывы сбудутся

Светлана Тихановская выступила в ООН по видеосвязи Фото: REUTERS

Все в духе посткоронавирусного времени. Уехавшая из Белоруссии в Прибалтику экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила в ООН по видеосвязи. Главный посыл — коллективный Запад должен освободить ее Родину от Лукашенко.

«Комсомолка» посмотрела выступление Тихановской в ООН. Главные тезисы ее эмоциональной речи разберем с политологом и историком Арменом Гаспаряном.

Тихановская:

- Протестующие незаконно задержаны и арестованы;

- Требовании нации простые – освободить всех политзаключенных и провести свободные и честные выборы;

- Проблема не в стране, проблема – в Лукашенко;

- Нация не может быть заложником одного человека;

Армен Гаспарян:

— Здесь все невероятно просто. Госпожа Тихановская сейчас играет роль европейского Гуайдо, который якобы единственный глава государства, с которым все должны советоваться. И чье мнение всех должно интересовать. Если бы Тихановская во время всех этих протестов находилась бы в Минске, это был бы один разговор. А когда это делает человек, который убыл в Литву, это совсем другая история. И еще один важный момент.

Конечно, людей задерживали. И была в первые дни протестов во многом неоправданная жестокость. Сами белорусские власти об этом, в том числе, говорят сейчас открыто.

Меня тут другое интересует. А госпожа Тихановская не хочет поразмышлять о том, кто первым это все начал? Тихановской надо бы тоже кое-какие вещи честно признать.

Тихановская:

- Белоруссия проснулась;

- Забастовки на госпредприятиях;

- Режим Лукашенко – моральный банкрот;

Армен Гаспарян:

- Прекрасный план. Один только вопрос. Кто будет потом? И за чей счет возрождать из праха белорусскую экономику? Вопрос этот не праздный по той лишь причине, что стоило экспертам огласить, сколько "Беларускалий" тот же приносит в бюджет, как очень быстро забастовка на "Беларускалии" закончилась. Потому что все посчитали вот этот вот убыток. Если вы единственное, что смогли сделать, это собрать со всего мира полтораста миллиона евро, и получить аж целых 12 тонн шпрот из Латвии гуманитарной помощи, то этого крайне мало для того, чтобы нивелировать негативные последствия для экономики.

Я понимаю, что Тихановская не политик, не экономист. Она домохозяйка. Она исходит из некой другой модели. Пусть она попробует сварить полновесный борщ, если у нее не будет на кухне половины ингредиентов. Посмотрим, как у нее это получится. Вот если она с этим номером справится, можно будет порассуждать о экономической оправданности всех этих призывов.

Тихановская:

- ООН была основана для защиты основных прав и свобод человека. В 1945 году БССР была одной из основательниц ООН, теперь бы обращаемся к ней с требованием остановить насилие в центре Европы;

- Мы просим ООН осудить происходящее в Белоруссии;

- Просим прислать международную наблюдательную миссию;

- Мы открыты к диалогу со всеми партиями, со всеми странами, поддерживающими суверенитет и территориальную целостность Белоруссии;

Армен Гаспарян:

— Давайте зададимся вопросом - зачем Тихановская устраивает эти выступления перед Западом? Потому что это уже игра в долгую. Понятное дело, что негатив, который получила действующая власть при последних президентских выборах, никуда не рассосется. А оппозиция, видя, что с наскока взять власть не получилось, будет прокачивать эту ситуацию в долгую. А для этого нужно постоянно мелькать и не давать себя забыть, потому что мы прекрасно понимаем, что при нынешней информационной повестке, если тебя, условно, не будет несколько дней, потом уже никто не вспомнит, как тебя зовут.

Поэтому Тихановская сейчас будет, полагаю, придерживаться агрессивной пиар-кампании, выступать где только можно. Вопрос только, что это ничего не дает. По той лишь причине, что сама по себе фигура Тихановской, она не перспективна. Мы так и не услышали ни серьезных политических программ, ни серьезных экономических, ни каких угодно других. Мы услышали бесконечный салат из лозунгов и призывов. Он хорош, может быть, во время предвыборных кампаний. А в долгую это бесполезно.

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