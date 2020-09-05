Имущество Бориса Клюева на 55 млн достанется жене

Борис Владимирович был очень интересной личностью. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полвека он служил на сцене Малого театра. Столько же преподавал в театральном училище им. Щепкина (его и закончил в 1969-м году). О том, каким он был прекрасным артистом, с классической школой, как он умел говорить, а еще лучше - держать паузу, было сказано немало в эти дни. И не все знают, что и в обычной жизни Борис Владимирович был очень интересной личностью. Неунывающим, ироничным, с потрясающим чувством юмора.

Бориса Клюева провожали аплодисментами его ученики, поклонники и коллеги Фото: Иван МАКЕЕВ

БЫЛ ГОТОВ К БОРЬБЕ С РЕЖИССЕРОМ

Известность к нему пришла после выхода на экраны музыкального телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера», где он сыграл изысканного и коварного графа де Рошфора. У него появилась масса поклонниц. Хотя сам артист очень не понравился режиссеру Георгию Юнгвальду-Хилькевичу, который, видимо, представлял в этой роли другого актера. Но у Клюева был жизненный принцип: даже если он не подходит на ту или иную роль, никто не может сказать, что он плохой артист. Он всегда должен продемонстрировать свою профессиональную оснащенность. Поэтому он приехал на пробы в Одессу подготовленным, выучил две сцены и пришел, настроенный на борьбу с режиссером.

«Все затихли на съемочной площадке, когда я вышел и стал играть», - вспоминал позже актер. Тем не менее режиссер его не утвердила на роль Рошфора. Но, хотя фильм снимался на Одесской киностудии, его делали по заказу Центрального радио и телевидения. Все кинопробы отправили в Москву, где решение Одесской киностудии отменили. И утвердили артистов, которые понравились московским киноначальникам, в том числе и Клюева.

Уже на съемках Борис Владимирович все-таки нашел общий язык с Юнгвальдом-Хилькевичем. Но позже при случае все же говорил, что фильм «Д'Артаньян и три мушкетера» создан прежде всего талантом и энергетикой актеров, которые в нем снимались. Плюс замечательная музыка Максима Дунаевского, которая создала атмосферу. Без этих двух составляющих ничего бы у режиссера не вышло.

Даже его шпион и предатель, агент ЦРУ «Трианона» из советского телесериала «ТАСС уполномочен заявить…» имел необыкновенный зрительский успех: Клюеву шли письма с признаниями в любви со всей страны. Однажды его пригласили на торжественный вечер в МИДе. Борис Владимирович пришел на прием вместе с женой. А после торжественной части были танцы. Сотрудницы министерства элегантно отодвинули его жену в сторону и стали приглашать популярного артиста на белый танец. И дома, по воспоминаниям Клюева, он вытащил из своих карманов не одну, и даже не две, и не три записки с номерами телефонов мидовских барышень. Жене ничего не сказал, чтобы не расстраивалась, тем не менее она с ним не разговаривала несколько дней. А что бывало на гастролях, куда приезжал артист… В Алма-Ате к нему в гостиницу на третий этаж влезли по трубе его отчаянные поклонницы. Он их, конечно, вежливо выпроводил, но зато было, что вспомнить.

КАК ДЭНДИ ЛОНДОНСКИЙ ОДЕТ

Клюеву всегда шли костюмные роли, на нем хорошо сидели мундиры и фраки, он часто играл элегантных аристократов (вспомним хотя бы его Майкрофта Холмса).

По той причине, что «костюмчик сидел», еще в подростковом возрасте он мечтал стать моряком – кто-то из взрослых сказал, что ему пойдет морская форма. После этого он грезил о службе на флоте. Но случай изменил его планы. В их школьный драмкружок пришла актриса Клавдия Половикова, мама «звезды эпохи» Валентины Серовой. Она поставила спектакль «Чертова мельница», где Клюеву доверили роль «черта первого разряда» Люциуса. Вот тогда он впервые узнал, что такое слава. После премьеры, его без очереди пускали в школьный буфет.

На актере костюмчик всегда сидел. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но успехи на сцене не подтверждались успехами за партой. Клюев не был самым прилежным учеником: в 6-м классе его оставили на второй год. Он курил, правда в школе с курением и завязал. Чудом не угодил в плохую компанию. Он жил с матерью в районе Патриарших прудов. В то время на катке на Патриках ребята устраивали грандиозные драки коньками. И неизвестно, чем бы эти потасовки закончились для будущего артиста, если бы не пришел тот подростковый возраст, когда он стал интересоваться своей внешностью. Нельзя сказать, что он был в восторге, глядя на себя в зеркало. Но было бы еще хуже, если бы в драке ему сломали и без того выдающийся нос.

Своей внешности Борис Владимирович, всегда уделял большое внимание. Не только на экране, но и в жизни одевался как денди, любил брендовую одежду. Тем смешнее, что по настоящему народным героем его сделали пенсионер Николай Петрович Воронин, которого он играл в популярном ситкоме. Этот образ - растянутые трико и майка "алкоголичка" - придумал Клюев. Он вспомнил свою коммуналку, московский двор из послевоенного детства, где стоял стол, обитый железом: мужики, одетые в такие «алкоголички», забивали козла и играли в карты.

ЖЕНИЛСЯ НА СПОРТСМЕНКЕ

Со своей первой женой Натальей он познакомился еще в школе, она была чуть помладше. После школы стали встречаться. Потом Наталья забеременела и он женился на ней. Борис Владимирович говорил, что многие ошибки молодости он совершил из-за того, что у него не было отца. Если бы тот был жив (его отец Владимир Клюев тоже был актером, он умер в 36 года от ревмокардита), он бы уберег его от многих ошибок молодости. Первый брак, о котором Борис Владимирович, не любил рассказывать, как мы поняли, был недолгим.

В 30 лет он снова женился и прожил в счастливом браке с Викторией Клюевой больше 45 лет. В прошлом она - спортсменка, бегунья на средние дистанции. Познакомились они на дне рождения у приятеля. Как рассказывал Борис Владимирович, за столом сидела девушка, которая произвела на него неизгладимое впечатление. Внешне она соответствовала всем его идеалам. У нее были изумрудного цвета глаза, высокие скулы. Изящная, стройная фигура, красивые, длинные пальцы. Когда она встала из-за стола, он заметил, что у нее изумительные ноги - и влюбился. Клюев был к тому времени в разводе, но его новая знакомая Вика - замужем. Он приложить максимум усилий, чтобы ее завоевать: пел ей по телефону романсы, дарил цветы, приглашал на интересные концерты. И сердце красавицы дрогнуло, она развелась с мужем и вышла замуж за начинающего, нищего актера.

Виктория произвела на него неизгладимое впечатление. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Потом, когда Борис Клюев уже стал известным (и не бедным), и ему по ночам звонили поклонницы, мудрая Виктория относилась к этому с пониманием, мол, издержки профессии. «Артисту необходимо внимание. Особенно приятно, когда на темя смотрят пылающие, влюбленные женские глаза. Это требует природное «чувство самца»», - говорил Борис Владимирович. Правда принимая знаки внимания поклонниц, он имел осторожность и такт делать так, чтобы не обидеть жену. Увы, в их паре не было детей. Скорее всего, из-за того, что Виктория в свое время занималась профессиональным спортом, который часто приносит вред здоровью.

«Наверное, я мог бы завести ребенка на стороне, - рассуждал Борис Владимирович. – Но это бы обидело мою жену. Я сделал выбор в ее пользу. Был жив мой сын от первого брака. А вот, когда он умер, образовалась пустота…»

Его единственный сын Алексей умер в 24 года якобы от сердечной недостаточности. Но Клюев не верил в официальную версию. О смерти сына он узнал лишь через месяц после его похорон. Он не был близок с Алексеем. Мальчик рос без него, такой была договоренность с его матерью. «В жизни случаются много непонятных, нелогичных историй, тем не менее они происходят», - полунамеками объяснял Клюев свои сложные отношения с первой семьей, видимо, чувствуя и свою вину тоже.

ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Борис Владимирович был сильным человеком, в том числе и физически. В молодости занимался борьбой, баскетболом, легкой атлетикой, футболом. До 65 лет поднимал штангу, играл в большой теннис, по утрам совершал пробежки. Был даже капитаном футбольной сборной Малого театра и говорил, что у него скопилось немало спортивных призов.

И вдруг у спортсмена и здоровяка два года назад обнаружили рак легких. Первые симптомы болезни он проигнорировал, мол, что-то закололо в груди – ничего страшного. И продолжал репетировать, играть спектакли, два месяца ходил в театр с двусторонним воспалением легких. А когда стало совсем худо, обратился к врачам. Медики сделали рентген, и все увидели... Он активно лечился, продолжая работать. Говорил, что будет бороться до конца, хоть болезнь и серьезная, но сейчас все лечится. Надеялся, что организм его не подведет и он выкарабкается. Но и был готов к любому варианту событий. «Если Господь возьмет меня, я отнесусь к этому спокойно», - говорил он в одном из своих последних интервью.

Совсем недавно он заходил в Малый театр. 1 августа был на сборе труппы, позитивный, загорелый, с надеждами на новый сезон. После этого были репетиции в новом спектакле Андрея Житинкина «Большая тройка (Ялта-45)», где он играл американского президента Франклина Рузвельта. По задумке режиссера, его выкатывали на сцену в инвалидной коляске, прикрытой пледом. А после репетиций Борис Владимирович уезжал в больницу, где ему, как говорят, проводила очередной курс химиотерапии. К этому распорядку его коллеги привыкли и не видели в том тревожного знака. По-настоящему стало беспокойно, когда после одной из репетиций у Бориса Владимировича пропал голос. Но паники тоже не было. Договорились так: как только вернется голос, когда ему станет лучше, он возобновит репетиции. Никто тогда не думал о плохом…

ВОПРОС РЕБРОМ

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ НАСЛЕДСТВО КЛЮЕВА

По оценкам риелторов имущество артиста оценивается примерно в 55 миллионов рублей. Он хорошо зарабатывал, особенно когда на протяжении десяти лет снимался в «Ворониных». В свое время в Италии он купил трехкомнатные апартаменты с огромной террасой и садом. Он любил ходить вдоль побережья Тирренского моря и дышать морским воздухом. Во время этих прогулок он учил роли. Кроме того, он купил квартиру в Гурзуфе. У него есть прекрасная квартира на Арбате в элитном доме. Дача в Подмосковье под Звенигородом, где он собрал коллекцию роз. Народный артист увлекался цветоводством. Теперь наследство Бориса Владимировича достанется его жене Виктории Клюевой, которая его безумно любила.

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