Ученые подсчитали: собаки влияют на экологию как производство “Мерседеса”

По оценкам берлинских исследователей, именно промышленное производство корма для собак составляет львиную долю загрязнений - около 90 процентов, который приходятся на долю барбосов. Фото: Shutterstock

Вне всяких сомнений, домашние питомцы делают нашу жизнь более позитивной. И существует масса исследований, подтверждающих, что ежедневное общение с братьями меньшими продлевает людям жизнь и в целом положительно сказывается на здоровье. Однако выяснилось, что барбосы оставляют мощный след не только в наших сердцах - они настолько серьезно влияют на экологию, что это удивило самих ученых.

Все началось с того, что специалисты Института экологических технологий Технического университета Берлина решили проанализировать потенциальное воздействие собак на окружающую среду. Как известно, в цивилизованных странах существует парадокс - численность населения там сокращается, зато количество домашних питомцев увеличивается. В той же Германии число домашних псов за последние 20 лет выросло вдвое - с 5 миллионов в 2000 году до 10,1 миллиона в 2019 году. А если брать в целом страны Евросоюза, то там число Барбосов в 2017 году достигло 66,4 миллиона - это сопоставимо с количеством жителей Великобритании или Франции.

Исследователи подсчитали, как влияют на экологию производство кормов для собак, а также утилизация отходов их жизнедеятельности.

Надо сказать, что на питание собак тратится значительная часть ресурсов сельского хозяйства. Британские экологи Бренда и Роберт Вейл подсчитали, что в среднем за год собака съедает 164 килограмма мяса и 95 килограммов зерновых. Таким образом, для того, чтобы прокормить овчарку, нужно собрать и переработать урожай с 1,1 гектара сельхозугодий. По оценкам берлинских исследователей, именно промышленное производство корма для собак составляет львиную долю загрязнений - около 90 процентов, который приходятся на долю барбосов.

Кроме того, профессор Маттиас Финкбайнер с коллегами подсчитал, что пес средних размеров за свою жизнь (расчетный период составлял 13 лет) наваливает кучу весом 1000 кг и делает лужу объемом 2000 литров.

Одним из главных факторов экологического воздействия является количество углекислого газа CO2, которое выделяется в ходе того или иного процесса. Дело в том, что CO2 один из самых мощных парниковых газов и его выбросы влияют на глобальные изменения климата. Так вот оказалось, что за время собачьей жизни, чтобы обеспечить ее едой (животноводство) и уходом (к примеру, в Берлине 42% собачьих “колбасок”, оставленных на улице, убирают специальные машины) приходится произвести 8,2 тонны углекислого газа. Примерно столько же необходимо для производства автомобиля среднего класса Mercedes C250. Для сравнения, такое же количество парниковых газов выделиться если проехать на машине 72 800 километров. Или 13 раз туда и обратно слетать на самолете по маршруту Берлин - Барселона (в наших реалиях это аналог маршрута Москва - Челябинск).

- Мы сами не ожидали что последствия собаководства для окружающей среды будут такими впечатляющими, - заявил профессор Финкбайнер

Чтобы уменьшить собачий углеродный след и ущерб для экологии, владельцам рекомендуют несколько простых решений, Во-первых, выбирать питомцев из маленьких пород. Во-вторых, убирать за своими питомцами кучки в пакеты (в противном случае они отравляют почву). Кроме того, помочь природе можно за счет оптимизации производства кормов для животных. “Вопреки распространенному мнению, промышленный корм для собак в основном состоит не из мясных отходов. В его состав входит мясо, которое могли бы употреблять люди. Если бы корма состояли из отходов, которые все равно бы подлежали утилизации, то экологический ущерб был бы минимален”. - говорят авторы исследования.