Американская компания предлагает $1000 за пару дней без Интернета

Компания Satellite Internet из Солт-Лейк-Сити предлагает «работу»: за отказ от Интернета на 48 часов она готова заплатить $1000. Фото: Shutterstock

Компания Satellite Internet из Солт-Лейк-Сити предлагает «работу»: за отказ от Интернета на 48 часов она готова заплатить $1000.

Претендент, выбранный с помощью жеребьевки, будет должен провести двое суток в доме на колесах в одном из американских национальных парков. Счастливчик может сидеть в фургоне или бродить по окрестностям – единственным требованием является временный отказ от всех соцсетей, мессенджеров и электронной почты, а также мобильного телефона.

«Мы хотели найти способ помочь кому-то отключиться от окружающего мира и вернуться к гармонии с природой», – рассказали в компании.

Участник эксперимента должен быть старше 25 лет, иметь водительское удостоверение и право на работу в Соединенных Штатах. Кроме того, ему вовсе необязательно сливаться с природой в одиночку – правила не запрещают взять с собой на отдых кого угодно.

В Satellite Internet также сообщили, что не предоставят дом на колесах, но готовы оплатить его аренду на 2 дня, а после окончания срока испытания тут же подключат героя к мобильной точке доступа и дадут ему возможность поделиться пережитым в Интернете.