На Украине решили пойти путем Петра I: великим князьям на гривнах «сбреют» бороды

Купюры старого образца, напечатанные до 2003 года, планируют выводить из обращения в Незалежной с начала октября нынешнего года. Фото: Shutterstock

Новая реформа обещает обеспечить невиданное процветание Украине. Знаете, почему до сих пор не шли дела, не строился гиперлуп, не ловились крокодилы, и не росли кокосы? Отвечаем. Это потому что на Украине были неправильные деньги. А именно, князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый были изображены на гривнах с бородами. А борода, как известно любому щирому и свидомому патриоту Незалежной, есть признак принадлежности к «москальско-кацапскому» миру.

- Я хочу попросить председателя Нацбанка все-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах, - заявил на заседании правительства министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Купюры старого образца, напечатанные до 2003 года, планируют выводить из обращения в Незалежной с начала октября нынешнего года. И их должны заместить новые дензнаки. Вот только никто не объяснил министру кабинета министров, что дизайн вещь чрезвычайно сложная и ответственная. Над ним работают целые коллективы, и в течение месяца такой вопрос решить просто невозможно.

По всей видимости, правительство через замену купюр запускает дополнительную эмиссию денег в стране, и никто не знает, сколько там будет новых денежек всего напечатано. Ограничится ли все обменом «один на один» по номиналу, или же под удобным предлогом денежную массу увеличат в разы?

Впрочем, интересно даже не это. Украинские чиновники, по все й видимости, уже являются жертвами собственной образовательной системы, поскольку не имею никакого представления об истории той же Киевской Руси. Именно при Ярославе Мудром был принят первый свод законов, именуемый «Русская правда». И там, кстати, среди множества перечисленных преступлений и наказаний за их совершение было и про бороду: «А если кто вырвет у кого клок бороды, и останется знак от этого, к тому же будут свидетели, то платить тому 12 гривен». Очень немалая сумма, если учесть, что на 12 гривен в те времена можно было купить 15 коров или 6 коней. То есть борода была очень важным атрибутом мужчин того времени, говорила и об их статусе, и свидетельствовала о достоинстве. Да и на всех прижизненных портретах и Ярослав, и Владимир всегда изображались с бородами.

А тут какой-то Олежек объявил бороды «кацапским порождением». Что, по логике, должно тогда свидетельствовать – и Ярослав, и Владимир, да и все остальные Великие князья Киевские были никакими не украинцами, а русскими.

Но что еще смешнее – так это то обстоятельство, что, отвергая все российское и русское, нынешние украинские власти уподобляются одному из самых ненавидимых ими исторических персонажей – императору Петру Первому. Который, строя Российскому империю, в свое время именно бороды объявил вне закона, и сам рубил их боярам.

Но так-то, конечно, да. Сейчас на гривнах Украины князей «побреют», и украинцы всенепременно запануют. Как только, так сразу. Очередной рецепт чуда. Если уж и это не сработает, тогда просто не знаю, что еще останется придумать нашим соседям.