Трамп впервые высказался о Навальном, а Помпео - о Белоруссии

Президент США Дональд Трамп впервые открыто высказался о ситуации с якобы отравлением Алексея Навального. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп впервые открыто высказался о ситуации с якобы отравлением Алексея Навального.

Выступая на брифинге в столице США, Трамп заявил, что у него нет повода сомневаться в выводах, сделанных в ФРГ, о преднамеренном отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом, схожим с «Новичком».

В то же время, действующий президент США признал, что доказательствами отравления власти или разведка Штаты пока не располагают.

«Я точно не знаю, что произошло, я думаю, что это трагично. Это ужасно, этого не должно происходить. У нас еще нет доказательств, но я посмотрю», – заявил Трамп.

Говоря о гипотетическом отравлении, глава Белого дома не преминул затронуть и свою любимую тему – Китай.

«Интересно, что все всегда упоминают Россию, - цитирует СМИ слова Трампа в ответ на вопрос об отравлении Навального, - и я не возражаю, чтобы вы упомянули Россию, но я думаю, что, вероятно, Китай на данный момент является страной, о которой вы должны быть говорить гораздо больше, чем о России. То, что делает Китай, намного хуже», – сказал президент США

А глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео принял участие в программе журналиста Хью Хевитта, где ответил на вопросы ведущего. Последний касался американской оценки происходящего в Белоруссии.

Госсекретарь сравнил происходящее в Белоруссии с Ливаном и Ираком. И заявил, что США «очень ясно дали понять, что выборы не были настоящими», добавив, что США «начали работать с партнерами по ЕС, чтобы гарантировать те вещи, ради которых люди вышли на улицы».

Ранее Помпео требовал от белорусских властей освобождения политолога, гражданина США Виталия Шклярова, задержанного в Минске.