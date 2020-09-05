7 сентября ДНР откроет огонь по новым позициям ВСУ

Глава республики Денис Пушилин сообщил, что отдал приказ об уничтожении новых инженерных сооружений на линии разграничения Фото: Дмитрий СТЕШИН

На официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина появилось сообщение о том, что он отдал приказ уничтожить новые траншеи и прочие инженерные сооружения на линии разграничения, устроенные украинской стороной в нарушение всех договоренностей.

История вопроса сводится к следующему. После установления режима прекращения огня, ВСУ начали оборудовать новые позиции, выдвинувшись, в нарушение договоренностей, со своих старых позиций вперед. Работа по выкапыванию новых траншей, ходов сообщению и прочая инженерно-фортификационная деятельность началась после 22-го июля. Руководство ДНР неоднократно требовало от Украины прекратить эти работы, которые квалифицируются как открытая провокация, направленная на срыв перемирия. Пушилин выступил с требованием к Киеву о прекращении усиления позиций ВСУ еще 14 августа. Но Киев и в ус не дул. И работы не прекращал «в районе населенного пункта Шумы», и ни на одно обращение Донецка не отреагировал.

Денис Пушилин выступил снова, уже 28 августа, с отдельным заявлением, в котором фактически выставил ВСУ ультиматум – вернуться к 3-му сентября на прежние позиции, которые подразделения ВСУ занимали по состоянию на 22 июля. В противном случае глава ДНР пригрозил, что «будет вынужден прибегнуть к крайней мере» и в полном соответствии с достигнутыми договоренностями задействует пункт «е», дающий право на устранение нарушений другой стороны. Никакой реакции вновь не последовало.

Третье сентября прошло, Пушилин выждал еще сутки, но доклад о том, что Украина устранила нарушения, так и не появился на его столе. Собственно говоря, никакого другого варианта действий у руководства ДНР после этого не осталось.

- В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом «е» дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами: 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы), - абсолютно открыто заявил о намерениях ДНР глава республики. - Официальное уведомление об этом решении будет направлено нашими представителями в Контактную группу. Подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК. Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей.

Донецк предупредил о своих будущих действиях. Честно, открыто и заранее. Появятся ли в результате этой операции человеческие жертвы, зависит только от Киева. Впрочем, как и всегда.