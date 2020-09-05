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Политика

7 сентября ДНР откроет огонь по новым позициям ВСУ

Глава республики Денис Пушилин сообщил, что отдал приказ об уничтожении новых инженерных сооружений на линии разграничения
Александр БОЛГОВАлександр БОЛГОВ
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Глава республики Денис Пушилин сообщил, что отдал приказ об уничтожении новых инженерных сооружений на линии разграничения

Глава республики Денис Пушилин сообщил, что отдал приказ об уничтожении новых инженерных сооружений на линии разграничения

Фото: Дмитрий СТЕШИН

На официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина появилось сообщение о том, что он отдал приказ уничтожить новые траншеи и прочие инженерные сооружения на линии разграничения, устроенные украинской стороной в нарушение всех договоренностей.

История вопроса сводится к следующему. После установления режима прекращения огня, ВСУ начали оборудовать новые позиции, выдвинувшись, в нарушение договоренностей, со своих старых позиций вперед. Работа по выкапыванию новых траншей, ходов сообщению и прочая инженерно-фортификационная деятельность началась после 22-го июля. Руководство ДНР неоднократно требовало от Украины прекратить эти работы, которые квалифицируются как открытая провокация, направленная на срыв перемирия. Пушилин выступил с требованием к Киеву о прекращении усиления позиций ВСУ еще 14 августа. Но Киев и в ус не дул. И работы не прекращал «в районе населенного пункта Шумы», и ни на одно обращение Донецка не отреагировал.

Денис Пушилин выступил снова, уже 28 августа, с отдельным заявлением, в котором фактически выставил ВСУ ультиматум – вернуться к 3-му сентября на прежние позиции, которые подразделения ВСУ занимали по состоянию на 22 июля. В противном случае глава ДНР пригрозил, что «будет вынужден прибегнуть к крайней мере» и в полном соответствии с достигнутыми договоренностями задействует пункт «е», дающий право на устранение нарушений другой стороны. Никакой реакции вновь не последовало.

Третье сентября прошло, Пушилин выждал еще сутки, но доклад о том, что Украина устранила нарушения, так и не появился на его столе. Собственно говоря, никакого другого варианта действий у руководства ДНР после этого не осталось.

- В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом «е» дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами: 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы), - абсолютно открыто заявил о намерениях ДНР глава республики. - Официальное уведомление об этом решении будет направлено нашими представителями в Контактную группу. Подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК. Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей.

Донецк предупредил о своих будущих действиях. Честно, открыто и заранее. Появятся ли в результате этой операции человеческие жертвы, зависит только от Киева. Впрочем, как и всегда.

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