Путин поздравил Москву с Днем города, похвалив за борьбу с коронавирусом

Президент поблагодарил врачей и волонтеров за их работу. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Поздравляя москвичей с Днем города, Владимир Путин обратил внимание на парадокс. С одной стороны, Москва остается все той же, какой была много веков, а с другой, новые проекты делают жизнь в столице комфортней и удобней.

- Я хочу это подчеркнуть, - президент сделал жест рукой, как будто в самом деле что-то подчеркивал. - Прорывные решения с каждым годом преображают Москву.

В этом году поздравления главы государства звучали в концертном зале «Зарядье», который из-за эпидемии коронавируса выглядел непривычно для праздника - участники сидели в масках на социальной дистанции через кресло друг от друга. Тем не менее именно за действия во время пандемии Путин похвалил город отдельно.

- Мы видели, как непросто приходилось столицам другим стран. Но Москва - Москва смогла. Оказавшись в центре эпидемии она не только прошла через это испытание, но и помогла другим регионам. Ни на один день не прекращалось строительство метро, строятся дома и дороги. Сейчас все постепенно возвращается в привычный ритм.

В зале находились врачи и волонтеры, боровшиеся с коронавирусом.

- Вы настоящие герои нашего времени, - обратился к ним Путин. - Все работали самоотверженно на тяжелейшем медицинском фронте. Я благодарю вас за вашу смелость и солидарность, за ваши добрые сердца. С праздником вас, с Днем Москвы!