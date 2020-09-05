Стойка на кинжалах, человек-стереоскоп и школьник-фридрайвер: Шоу «Удивительные люди» возвращается в эфир

Шоу «Удивительные люди» возвращается в эфир

Российская версия проекта The Brain — «Удивительные люди» — возвращается в эфир с новым сезоном. Все будет, как обычно: шокирующе, душераздирающе и завораживающе. Ведь в шоу по-прежнему стремятся те, кто обладает нетривиальными навыками или способностями от природы. Так, в пятом сезоне шоу появится семья армян, умеющая стоять на кинжалах. Баланс они держат...зубами вцепившись в рукоятки кинжалов! Номер братья Геворг и Андреник Варданяны готовили порядка пяти лет. И уже готовы явить его на суд жюри. Пара силовых акробатов уже выигрывала «Минуту славы» и даже участвовала в британском проекте Britain's Got Talent.

Пара силовых акробатов уже выигрывала «Минуту славы» и даже участвовала в британском проекте Britain's Got Talent. Фото: youtube.com

Алексей Тулинов из Уфы обладает стереоскопическим зрением — то есть видит этот мир в виде объемных предметов даже там, где мы, простые смертные, видим просто желтый фон обоев. Как это? Он может автономно смотреть глазом на каждое изображение: визуально это похоже на то, как двигает глазами по кругу хамелеон. Такая способность позволяет мысленно накладывать одно изображение на другое и видеть мельчайшие отличия, незаметные обыкновенному человеку.

Алексей Тулинов из Уфы обладает стереоскопическим зрением. Фото: Россия 1

Северодвинский школьник Семен Артюхов — тоже тертый калач. Несмотря на юный возраст, парень уже завоевал 12 медалей различного достоинства по спидкубингу (собиранию кубика Рубика на скорость). Он не раз участвовал в международных соревнованиях, а теперь представит свои умения в эфире под напором зрителей и камер, что еще сложнее. Кроме того, Семен решил усугубить номер и соберет кубик под водой, задержав дыхание. Поскольку занимается и фридайвингом (подводное плавание с задержкой дыхания).

Северодвинский школьник Семен Артюхов — тоже тертый калач. Фото: cubingrf.org

Словом, новый сезон приготовил кучу сюрпризов зрителей. Свои суперумения в эфире продемонстрируют участники в возрасте от 8 до 67 лет: люди с абсолютным слухом и зрением, они научились говорить на забытых языках, перемещать предметы в пространстве, определять виды сотен растений, снимать бокалы ковшом погрузчика и попадать швейной иглой в мишень.

Вести проект будет по-прежнему Александр Гуревич, а оценивать участников — авторитетное и бессменное жюри: телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгению Папунаишвили, именитая чемпионка по боксу Наталье Рагозина и профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев. Главный приз — 1 миллион рублей.

«Удивительные люди», Россия 1, суббота, 17.30«Удивительные люди», Россия 1, суббота, 17.30