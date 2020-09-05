Сергей Степашин: Хоть я и ленинградец, считаю Москву одним из лучших городов страны. Мой тост - за столицу Родины!

Сергей Степашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сергей Вадимович, здравствуйте!

- Ты меня поймал в Абрау-Дюрсо. Стою на берегу озера, думаю, как красиво. Почти как там, в Москве. А я вот на пять дней решил в Геленджик съездить.

- Ясно. Я вас поздравляю с Днем города Москвы. Сегодня праздник большой. И наши радиослушатели, трудящиеся Радио «Комсомольская правда» хотят услышать ваше приветствие москвичам. Хоть вы и ленинградец, я знаю...

- Да, Саша.

- ...и, тем не менее, думаю, частичка Москвы в вашем сердце, в вашей душе, наверное, все же, есть.

- Сергей Семенович тоже не москвич, он из Тюменской губернии приехал. Дело даже не в том, где человек родился и вырос, но Москва, конечно, сегодня стала другой. На самом деле.

Ленинградцы всегда критиковали Москву: нечего посмотреть, то есть, тоскливо и так далее. Сегодня, разумеется, - это один из лучших и красивейших городов моей страны. Не только моей, считаю.

Есть, где отдохнуть, погулять. Можно встретиться с друзьями. Центр города становится все лучше и лучше. Спасибо Собянину, я искренне совершенно говорю. Ну, и Юрию Михайловичу Лужкову, естественно, - он спас Москву в самые страшные 1990-е годы. Мы, в какой-то степени, не очень хорошо обошлись со своей столицей после 1917-го, когда была почти уничтожена вся старая Москва, в центре появилось множество новоделов. И город становился непонятным, не ясно было, на какую столицу он похож. То ли российская, то ли не российская.

Сегодня это - красивый русский город. Замечательная наша столица. Поэтому, я очень рад, что Москва, действительно, достойна всяческого уважения.

- Сергей Вадимович, скажите, пожалуйста, а Фонд Степашина и Цицина (гендиректор Фонда ЖКХ) - как оценивает нашу столицу, кажем так, в разрезе той «повестки», которой вы занимаетесь?

- Ну, в связи с тем, что Москва – это у нас вторая страна, - у нее 30% консолидированного бюджета России... Фонд ЖКХ в решении столичных проблем аварийного жилья не участвует. Здесь, в принципе, вопрос решён. Это - первый город (а потом идёт мой любимый Ленинград - то есть, Санкт-Петербург), где нет с этим проблем. Есть проблемы старых домов, «хрущевок» так называемых, есть вопросы реновации... Есть вопросы капитального ремонта, кстати, - многие граждане обращают внимание на это.

Но, что касается аварийного жилья, - слава Богу, в обеих столицах нашей Родины, в отличие от других некоторых европейских столиц, «аварийки» не имеют.

- Я знаю, когда у вас буквально день-два выкраивается в вашем жестком графике, вы обязательно - в Ленинград, понятно, там мама, друзья детства. А вот если остаетесь в выходные в Москве, куда, чаще всего, стараетесь выбраться, где ваши любимые места?

- Мне повезло, спасибо Юрию Михайловичу Лужкову, Сергею Семеновичу Собянину - за то, что отремонтировали в своё время это здание. Наш офис Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) - (Степашин председатель этой общественной организации. - А.Г.) находится на Забелина. Это небольшая улица - если пройти метров 300 вверх, от Солянки на Хитровку. Рядом со Старой площадью и Кремлем.

Кстати, руководителем ИППО в своё время был замечательный градоначальник Москвы, Великий князь Сергей Александрович Романов, при котором в городе пошел первый трамвай, при котором появился водопровод и так далее.

Так вот - наш офис располагается в маленьком особняке XVII века.

А напротив, с левой стороны, храм стоит и монастырь бывший, где Салтычиха сидела, кстати.

И вот там, если выйти пешочком, а я это делаю всегда, и минут сорок-пятьдесят пройти по старой Москве... Удивительной старой Москве! Двухэтажные дома, дух совершенно другой. Суетливости нет какой-то. И даже машины, которые стоят на обочине, не мешают, как ни странно.

- Скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы вы, все-таки, полюбили Москву больше, чем Ленинград?

- А я ее люблю. Нет, больше, чем Ленинград, это никогда в жизни не будет, потому что я ленинградец. Это мои корни, это мой город, я там вырос, я там стал человеком.

А Москва – это моя жизнь сегодняшняя. Я, слава Богу, уже 30 лет в Москве живу. Грех жаловаться, на самом деле. Город хороший.

- Я так понял, что вы там с друзьями отмечаете ваш краткосрочный отпуск?

- Мы пока еще не отмечаем, мы просто провели небольшую экскурсию. А вот сейчас хороший повод выпить за Москву под Новороссийском...

- Как будет звучать ваш тост за Москву? Вот сейчас вы сядете за стол...

- За столицу моей Родины!

- Спасибо огромное! С праздником!

- Давай. Спасибо!

- Счастливо.