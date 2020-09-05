Отреклась от близких: актриса Тамара Семина еле ходила на похоронах Ирины Печерниковой

Семина давно не снимается в кино и не играет в театре Фото: Мила СТРИЖ

Знаменитая актриса Тамара Семина не может передвигаться самостоятельно. Звезда фильмов "Вечный зов", "Одиноким предоставляется общежитие", "Воскресение" давно живет затворницей. Она не общается с близкими и не хочет никого видеть.

Тамара Семина еле ходит. Она давно не появляется на публике. Однако пришла на похороны своей подруги. На церемонии прощания с Ириной Печерниковой, скончавшейся 1 сентября в результате инфаркта, актрису вел под руки помощник. У 81-летней звезды экрана также была специальная трость.

Артистка, опираясь на руку молодого человека, проследовала в зал, где шло траурное мероприятие. По словам очевидцев, актриса плакала и двигалась с трудом. Она уехала с похорон, ни с кем не попрощавшись.

Тамара Петровна тяжело восприняла новость о смерти Печерниковой. Они очень хорошо общались. При жизни Ирина Викторовна признавалась, что считает Семину одной из самых близких подруг.

Стоит отметить, что Семина давно не снимается в кино и не играет в театре, хотя ей и предлагали роли. Причиной стало горе в семье. У мужа актрисы Владимира Прокофьева случился инсульт. Его парализовало.

"Я все забросила, нигде не снималась. Народ узнал, что у меня случилось горе. Люди тогда мне помогали продуктами, вещами. А я только курила. Чашка кофе и две сигареты. Потом перестала спать. Делала вид, что и сыта и здорова, чтобы Володя не беспокоился", - делилась она переживаниями с Борисом Корчевниковым.

Муж артистки скончался в 2005 году. После этого она еще больше замкнулась в себе. В интервью признавалась, что продолжает любить покойного супруга. Они прожили почти 50 лет. В отличие от знаменитой жены, Прокофьев озвучивал фильмы, а не снимался в них. Более 30 лет Владимир Николаевич дублировал картины на киностудии имени Горького.

В настоящее время знаменитость прервала общение со всей родней, ведет уединенный образ жизни и мало с кем общается. По словам близких актрисы, Тамара Петровна отреклась от близких. Семина не поехала на похороны брата Павла и не контактирует с родной сестрой Галиной.

Детей у народной артистки нет. Много лет назад у нее случилась трагедия. "Выкидыш, двойня... Это была совершенно невероятная боль. Я потеряла двух сыновей. Иду как-то раз по улице, и одна старенькая женщина крикнула мне: "Смотри, какие у тебя деточки, ангелочки - хорошие! А что ты хочешь? У тебя же резус отрицательный, парни не выживают. Была бы девка - было бы все хорошо". До 40 я еще хотела детей. А потом… Муж успокоил. Нет, значит, нет", - делилась болью актриса.