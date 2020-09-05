Мы - русские, с нами Жерар: Депардье крестился в православие

Депардье объяснил свое решение тем, что должен был стать крестным отцом некоей девочки, а это было невозможно, пока он не примет крещение сам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщил французский журнал Valeurs actuelles, актер Жерар Депардье принял православное крещение. Таинство состоялось в пятницу, 4 сентября, в Соборе св. Александра Невского, построенном в 1861 году в VIII округе Парижа. (В этом соборе когда-то пел Шаляпин, Пабло Пикассо сочетался браком с русской балериной Ольгой Хохловой, здесь отпевали Тургенева, Кандинского, Деникина, Бунина, Андрея Тарковского, Булата Окуджаву). Специально по случаю крещения Депардье собор был убран цветами. На обряде присутствовало около 30 гостей.

Журналист из Valeurs actuelles в красках описал православный обряд, который ему показался экзотическим: и то, как Депардье с пылом трижды произнес фразу «Отрекаюсь от тебя, сатана, и всех дел твоих», и как он на французском произнес Символ веры, и как его окропили святой водой, и как торжественно читали молитвы. Завершилось все дружескими объятиями с гостями (кто вошел в их число, не уточняется).

Депардье объяснил журналу свое решение тем, что должен был стать крестным отцом некоей девочки, а это было невозможно, пока он не примет крещение сам. (Девочку окрестили сразу после того, как совершили таинство над актером). Кроме того, он объявил, что всегда питал пристрастие к православному богослужению. А еще много общался с православным духовенством. Своим духовным отцом он назвал Тихона Шевкунова, автора книги «Несвятые святые».

Ранее духовные поиски привели Депардье к исламу: в 70-е он на два года заделался ревностным мусульманином, и пять раз в день совершал намаз. Кроме того, актер активно интересовался буддизмом и индуизмом. А сейчас в беседе с журналистом он то ли всерьез, то ли в шутку заявил, что вскоре подумывает перейти в иудаизм. Вообще, конечно, его воспитывали как католика, и он до сих пор сохраняет симпатии к некоторым деятелям католической церкви, таким как Иоанн Павел II или Бенедикт XVI, но католические обряды и богослужения ему почему-то категорически не нравятся.