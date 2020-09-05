Доктор Рошаль: Российские врачи призвали немецких медиков создать совместную группу по ситуации с Навальным

Леонид Рошаль обратился к немецким коллегам Фото: Борис КУДРЯВОВ

Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии по поводу оппозиционера и блогера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике "Шарите". Медики призвали передать российской стороне результаты лабораторных исследований, на основании которых немецкие коллеги диагностировали Навальному "отравление". А также создать с российской стороной совместную группу врачей для его лечения.

Об этом сообщил журналистам известный хирург и педиатр, доктор Леонид Рошаль.

"Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального", - заявил Рошаль.

Напомним, ранее Россия неоднократно просила Берлин предоставить результаты обследования Навального в "Шарите". Подобные запросы поступали от врачей омской больницы, куда оппозиционера госпитализировали изначально, и где ему оказали первую реанимационную помощь. Аналогичное обращение направил МИД РФ.

Генеральная прокуратура РФ также запросила у Германии "правовую помощь": речь шла о результатах обследования Навального, проведенного в "Шарите". В свою очередь российская сторона выразила готовность предоставить все материалы анализов и биоматериалы Навального из омской больницы.