Приговор Михаилу Ефремову: что будет с малолетними детьми актера

Михаил Ефремов всегда пользовался успехом у женщин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Совсем скоро, 8 сентября, решится судьба Михаила Ефремова. В Пресненском суде Москвы огласят приговор знаменитому актеру по делу о смертельном ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Меж тем, поклонников именитого артиста волнует не только его судьба, но и что станет с малолетними детьми звезды театра "Современник".

Михаил Ефремов всегда пользовался успехом у женщин. Он был женат пять раз и является отцом шестерых детей, трое из которых - несовершеннолетние. Пятая жена артиста Софья Кругликова, с которой звезда театра и кино прожил 18 лет и венчался, подарила ему двух дочек и сына. В 2005 году родилась Вера, через два года - Надежда, а в 2010 году - Борис.

Будучи человеком воцерквленным, Софья смирилась с образом жизни именитого супруга. В свое время она признавалась, что любит Михаила таким, какой он есть. По признанию 48-летней женщины, с ним не соскучишься.

Михаил Олегович был фактически единственным кормильцем в семье. С 2005 года Кругликова занимает должность старшего преподавателя и обучает студентов звукорежиссуре в РАМ имени Гнессиных. Однако зарплата там небольшая.

Сейчас женщина думает только о том, что будет с ее детьми. Наследники тяжело переживают происходящее и прячутся даже от соседей - попадают в квартиру через черный вход. Старшая дочка Вера однажды даже не выдержала и обратилась к подписчикам за помощью. К слову, фолловеры нашли нужные слова и успокоили подростка.

Во время дачи показаний в суде Софья рассказала о травле, которую устроили троим малолетним наследникам Михаила Олеговича. Им шлют матерные сообщения, в которых желают "сдохнуть вместе с отцом". "Это очень страшно для всей семьи. Когда из всеми любимого актера он стал всеми ненавидимым", - отметила она.

Жена также подробно рассказала об алкоголизме Ефремова. В своих показаниях она сообщила, что актер терял над собой контроль после употребления 200 граммов спиртного. "Остановиться сам он не мог, к сожалению, он слабый человек. После 300 граммов вообще ничего не помнит", - заявила Соня.

По ее словам, муж эмоционально переживал ДТП на Смоленской площади. "Рыдал и молился. Как личность Михаил очень глубокий человек. Умеет хорошо любить. Не только жену, но и детей. Я замуж выходила не за великого актера, а за хорошего человека", - сообщила она.

Женщина перечислила заболевания мужа: астма, очень сильная аллергия на животных, ХОБЛ. У младшего ребенка - Бориса, к слову, как и у отца, тяжелое заболевание легких.

Адвокат Эльман Пашаев 5 сентября дал интервью, в котором рассказал о нынешнем состоянии своего подзащитного. По его словам, актер не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору. "Он с первого дня говорил, что будет большой срок. Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало", - сообщил защитник.

Меж тем, актер Иван Охлобыстин уверен - его друг сделал все, чтобы ему дали по максимуму. "Кажется, он добился своего. Недаром сетовал, что смертную казнь отменили. Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер", - посетовал многодетный отец.

Напомним, 3 сентября в суде Ефремов признал вину. До этого в течение всего процесса он заявлял, что ничего не помнит.