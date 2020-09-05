В России стартовал мультимедийный проект «Память поколений»

Фото предоставлено пресс-службой проекта «Россия-Моя история»

Сегодня, 5 сентября, в историческом парке «Россия-Моя история» на ВДНХ открылась мультимедийная экспозиция, посвященная главной теме этого года – памяти Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное мероприятие, посвящённое официальному открытию и старту проекта в разных регионах страны, возглавили помощник Президента РФ Владимир Мединский и Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов). Проект стартовал при научной поддержке Российского военно-исторического общества.

Интерактивная выставка стала продолжением художественной экспозиции «Память поколений», проходившей в Московском «Манеже» с 4 ноября по 10 декабря 2019 года. Мультимедийный проект оживил при помощи современных цифровых технологий более 200 шедевров отечественных мастеров живописи XX века. Главные темы - «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970–е», «Во имя жизни. 1990–2010-е».

«Эту выставку провести по всей стране не представлялось возможным ни в каком виде, - сказал помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский. - Это практически невозможно технически, организационно, дорого финансово. И вот, сделав такую уникальную цифровую художественную историческую экспозицию мы открываем ее сегодня одновременно в 23 регионах России».

Фото предоставлено пресс-службой проекта «Россия-Моя история»

В каждой картине использованы спецэффекты, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки и многих других. Все это стало возможно благодаря технологиям видеомэппинга, лазерному проекционному оборудованию, тачскрин-панелям.

Экспозиция, охватившая обширную географию от Москвы до Южно-Сахалинска, в будущем станет частью проекта «Россия-Моя история» и дополнит уже существующий внушительный раздел по истории XX века.

Фото предоставлено пресс-службой проекта «Россия-Моя история»

Выставка состоит из 8 тематических залов и объединяет собрания 45 музеев страны. Среди них - Третьяковская галерея, Русский музей, Центральный музей Вооруженных Сил РФ и другие.

Организаторами экспозиции стали Ассоциация исторических парков «Россия - Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Российского военно-исторического общества.