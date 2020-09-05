Пока «Старая Европа» выжидает, «младоевропейцы» рвутся в драку в Белоруссии

Против Лукашенко в Польше выступает не только так называемое «гражданское общество» в лице всякого рода неправительственных организаций, но и само государство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешняя ситуация в Белоруссии, пожалуй, как ничто, показывает, что Евросоюз неоднороден и способен преследовать разные цели. А если цели общие, то не все страны готовы использовать инструментарий вплоть да радикального, прекрасно понимая, какими осложнениями это грозит. В Париже и Берлине, например, тоже не питают особых симпатий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, однако не готовы, в отличие от младоевропейцев, собственными руками создавать еще один очаг напряженности по образу и подобию Украины.

Да, лидеры ЕС готовы выделить белорусским оппозиционерам из общего евросоюзовского бюджета около 30 миллионов евро в рамках «Европейской политики соседства», официальная цель которой – «укрепление стабильности, безопасности и благосостояния» Белоруссии, Украины, Молдавии, Армении, Азербайджана и Грузии («эффективность» их усилий настолько очевидна, что не нуждается в дополнительных подтверждениях). Но реализовывать в Минске «революционный сценарий» - оставьте, только не это. А вот Варшава и Вильнюс спят и видят новую «революцию» у соседей, причем, последствия для самой Белоруссии их волнуют менее всего. Они готовы играть белорусскую «вразнобой» со старыми членами ЕС, тем более, что их в этом поддерживают США. И не стоит забывать про проснувшиеся в последнее время аппетиты Варшавы, требующей от Берлина и денег, и покаяния.

Из Варшавы не просто так время от времени раздается плач по Гродно и Гродненской области и планы вернуть эти земли Польше. Четверть населения этого региона является этническими поляками и, преимущественно, католиками, в регионе работают многочисленные польские НКО. А польские эксперты не просто так обсуждают варианты «защиты польского нацменьшинства» в случае обострения ситуации. Чему может послужить любая провокация.

Причем, против Лукашенко в Польше выступает не только так называемое «гражданское общество» в лице всякого рода неправительственных организаций (тех самых НПО), но и само государство. Премьер Польши Матеуш Моравецкий еще 14 августа объявил о выделении 13,5 млн долларов в поддержку «пострадавшим от репрессий» студентам и преподавателям, а также на содействие польскому телеканалу «Белсат» и радио «Рация», которые занимаются преимущественно антиправительственно пропагандой по отношению к Белоруссии. Среди активизировавшихся НПО, также занимающихся сбором средств, можно отметить «Белорусский дом в Варшаве». Тут особо активны Алесь Зарембюк, Алексей Левончик, Анастасия Кожапенко. Про Телеграм-канал НЕХТА и говорить особо нечего, ребята из этой редакции осуществляют не только стратегическое планирование, выдавая ежедневные планы «работы» оппозиционеров на следующий день, но и тактическое руководство, фактически корректируя движение колонн и шествий в разных городах в режиме онлайн. И недостатка в финансах они сейчас явно не испытывают.

Мощнейший сбор средств «на революцию» организовал и польский фонд «Территория солидарности» во главе с руководителем фонда Матеушем Яном Адамским и главным редактором «Белсата» Агнешкой Марией Ромашевской-Гузы. Сбежавший из Белоруссии недокандидат в президенты Валерий Цепкало во время пребывания в Варшаве встретился с представителями белорусской диаспоры и организовал свой фонд «Белоруссия будущего». Часть собранных этим фондом средств тоже предназначена для «жертв репрессий», другая часть – для центра защиты прав человека «Весна».

В Литве тоже создали «Фонд оплаты труда» для компенсации из собранных денег убытков белорусским рабочим, уволенным или оштрафованным за забастовки. Не предприятиям, конечно же, ни в коем случае, а только и исключительно активистам протестного движения из числа рабочих промышленных предприятий. При этом, стоит помнить, что попытки организации забастовок были только на государственных предприятиях республики, и ни одна частная компания не останавливала свою работу ни на минуту. Кроме того, компенсации обещают выплатить и тем, кто пострадает в столкновениях с милицией.

Все это декларируется совершенно открыто и без всяческого стеснения. И не стоит относиться к сему свысока, ориентируясь на то, что пока никакой реальной финансовой помощи оппозиционерам не оказывается, а сами активисты белорусской оппозиции исчезают с собранными деньгами, предпочитая не оставлять свои новые адреса. Это, в основном происходит со средствами, собранными внутри самой Белоруссии. Куда деваются деньги, собранные за пределами республики, как они проникают в страну и куда расходуются, пока никто не отчитывается, да и, стоит признаться, эти финансовые расходы не любят публичности и света.

И все это поддерживается высокопоставленными функционерами США. В ходе своей недавней поездки первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретился с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом. Обсуждали они как раз Белоруссию, и американский дипломат посоветовал литовцу активизировать работу с региональными элитами. Перед литовцами была поставлена задача сформировать максимальное количество «очагов сопротивления» в разных городах, чтобы вынудить МВД Белоруссии раздробить свои силы. Линкявичус отчитался перед американским дипломатом, что эта работа уже идет, в том числе, для достижения целей в крупных городах Белоруссии тут используются контакты по линии «городов-побратимов». Правда, пожаловался, что не все получается. Так, например, городские власти Могилева отказались материальной помощи мэрии Клайпеды, которая предоставлялась с условием «соблюдения прав человека и демократических ценностей властями города». Фактически это была неудавшаяся попытка построить для оппозиционеров территориальную базу. Но провалилась. С учетом планов на Гродно, понятно, что работа в этом направлении непросто так не прекратится, и испытание «золотым тельцом» предстоит пройти еще властям не одного города.

Оппозиции и иностранным кукловодам не повезло по двум параметрам. Они не ожидали, что Лукашенко окажется более «крепким орешком», чем тот же Виктор Янукович, сдавший свою страну и столицу беснующимся «революционерам» без боя. И, конечно, отсутствие предательства среди элиты, во всяком случае, явного, которое совпало с дефицитом настоящих лидеров, уже состоявшихся в политике, управлении государством и т.д., как это было на той же Украине, где майданом заправляли и члены парламента, и министры, и прочий истеблишмент. Что они имеют на данный момент. Светлана Тихановская, которая не может без бумажки связать пару слов, а с бумажкой в состоянии это сделать после многочисленных репетиций и консультаций. Человек, которому вдобавок к бумажке буквально диктуют, что и какими словами надо говорить, смешно выглядит в образе «национального лидера».

Коротковата «скамейка запасных» у этой команды. Тихановскую может сменить либо бывший директор театра имени Янки Купалы, он же экс-министр культуры Павел Латушко, либо уволенный Лукашенко с занимаемого поста теперь уже бывший посол РБ в Словакии Игорь Лещеня. А это явно не те люди, которые могут быть лидерами. Особенно, если вспомнить, что из себя представляет тот же Латушко. Актеры руководимого им театра сначала написали петицию Лукашенко с просьбой уволить директора, потом вышли на акцию протеста, им же инспирированную, а затем остались у разбитого корыта, когда их директор сбежал в Польшу. Где, кстати, уже встретился Тихановской.

Но именно отсутствие харизматичных и вменяемых лидеров у протеста может подтолкнуть кукловодов к попытке реализовать радикальный сценарий. Не случайно 25 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече все с тем же Стивеном Биганом предостерег американцев от попыток любого вмешательства во внутренние дела Белоруссии и специально обратил внимание американского чиновника на активность в этом направлении Польши и Литвы. После «Большого интервью» Владимира Путина ВГТРК, в котором прозвучали слова и об обязательствах России и в рамках Союзного государства и ОДКБ, и о готовности резерва из России для помощи Белоруссии, вне всяких сомнений, в Париже и Берлине уверились в правильности своего решения не делать ставку на радикалов. Вероятно, это услышали и в Вашингтоне, но вот что касается Вильнюса и Варшавы, то по их поводу есть весьма серьезные сомнения. Они просто настолько отвыкли от самостоятельности, настолько свыклись с тем, что у них есть «мощная крыша», и они под опекой и защитой очень мощной силы, что могут действительно выкинуть какой-нибудь фортель от безнаказанности.