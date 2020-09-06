Венгрия - Россия 6 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций УЕФА по футболу

Россию ждет игра против Венгрии. Фото: REUTERS

Сборная России после победы над командой Сербии продолжает свой путь в Лиге Наций. Наши встречаются с Венгрией в выездной игре второго тура. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лиги Наций Венгрия - Россия 6 сентября 2020.

Статистика личных встреч Венгрия - Россия 6 сентября 2020

За всю историю встреч двух команд они играли между собой 7 раз. 4 победы у России, 1 раз была ничья. Ну а дважды больше ста лет назад побеждали венгры. Последний раз команды играли 5 июня 2017 года - в той товарищеской встрече наши победили 3:0.

Прогнозы букмекеров на матч Венгрия - Россия 6 сентября 2020

У России - более предпочтительные шансы на победу.

Прогноз на матч Венгрия - Россия 6 сентября 2020

Россия одержит победу над Венгрией

Стартовые пятерки на матч Венгрия - Россия 6 сентября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, будет объявлено перед матчем.

Время начала матча Венгрия - Россия 6 сентября 2020

Матч Венгрия - Россия 6 сентября года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Венгрия - Россия 6 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Венгрия - Россия можно посмотреть 6 сентября 2020 и начнется в 19:00 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Венгрия - Россия 6 сентября 2020

Трансляция матча Венгрия - Россия 6 сентября 2020 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 19:00 по московскому времени.