Венгрия - Россия 6 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций УЕФА по футболу

Россию ждет игра против Венгрии.
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Сборная России после победы над командой Сербии продолжает свой путь в Лиге Наций. Наши встречаются с Венгрией в выездной игре второго тура. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лиги Наций Венгрия - Россия 6 сентября 2020.
Статистика личных встреч Венгрия - Россия 6 сентября 2020
За всю историю встреч двух команд они играли между собой 7 раз. 4 победы у России, 1 раз была ничья. Ну а дважды больше ста лет назад побеждали венгры. Последний раз команды играли 5 июня 2017 года - в той товарищеской встрече наши победили 3:0.
Прогнозы букмекеров на матч Венгрия - Россия 6 сентября 2020
У России - более предпочтительные шансы на победу.
Прогноз на матч Венгрия - Россия 6 сентября 2020
Россия одержит победу над Венгрией
Стартовые пятерки на матч Венгрия - Россия 6 сентября 2020
Кто появится в стартовом составе каждой из команд, будет объявлено перед матчем.
Время начала матча Венгрия - Россия 6 сентября 2020
Матч Венгрия - Россия 6 сентября года в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Венгрия - Россия 6 сентября 2020
Прямую видеотрансляцию матча Венгрия - Россия можно посмотреть 6 сентября 2020 и начнется в 19:00 по московскому времени на Первом канале.
Трансляция матча Венгрия - Россия 6 сентября 2020
Трансляция матча Венгрия - Россия 6 сентября 2020 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 19:00 по московскому времени.