Свекровь рассекретила пол ребенка Натальи Подольской

Наталья Подольская Фото: СОЦСЕТИ

Наталья Подольская больше не скрывает округлившийся животик. Супруга Владимира Преснякова объявила о беременности своим поклонникам две недели назад, находясь на отдыхе в Турции. Теперь друзья семьи, не боясь рассекретить тайну, поздравляют будущих родителей с радостным событием. Меж тем, свекровь певицы Елена Преснякова раскрыла пол будущего внука.

Певец Леонид Агутин невероятно счастлив за своих друзей. Он рассказал, что увидел Наталью Подольскую в положении, когда та с мужем Владимиром Пресняковым приезжала на его день рождения в середине июля. "Как сказала сама Наташа, Пресняковых должно быть как можно больше, и я тоже так считаю. Замечательные люди - Пресняковы. И пусть их будет все больше, больше и больше", - говорит муж Анжелики Варум.

Старший сын Преснякова вспомнил, как узнал о грядущем пополнении в семье отца. По словам Никиты, 9 мая родитель обыденным тоном сообщил ему, что Наталья ждет ребенка. Музыкант попросил наследника никому не рассказывать о грядущем событии.

Оказалось, что даже родители певца - Елена и Владимир Пресняковы узнали радостную новость только через месяц. "Ах, раньше, чем нам?", - удивился Владимир Петрович.

О беременности Подольская и Пресняков-младший сообщили бабушке и дедушке на дне рождения своего сына Артемия 5 июня. Причем сделали это весьма необычно. Они дали два конверта с подписями "мамочке" и "папочке", а в конвертах были снимки с УЗИ.

Одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса с нетерпением ждут третьего внука. "Единственный, кого мы можем сейчас производить, - это внук. Как-то так получается, что все сплошные пацаны", - заявили они в студии программы "Секрет на миллион".

"Все уравнивается - у Наташиной сестренки девочки, а здесь - мальчики", - добавила свекровь певицы.

При этом Владимир Петрович признался, что молодые родители хотели девочку, а вот он мечтает о саксофонисте. Он рассказал, что дарил саксофон и сыну, и старшему внуку Никите, но не сложилось: "Меня сын обманул - обещал учиться, но ему не понравились звуки. Потом Никита - я ему подарил саксофон, но нет. Сейчас обещает Тема, но он настолько хитер, знаю, что обманет". Потому музыкант теперь возлагает надежды на пока не родившегося внука.

Родить Наталья должна в ноябре. Появится ребенок на свет в Москве. "Может, даже с Леной в один день", - говорит Пресняков-старший. Отметим, солистка ВИА "Самоцветы" родилась 19 ноября.

Вторая беременность у Подольской протекает хорошо. С сыном Артемием, по словам Пресняковых, было так же. "Может, с мальчиками так, потому что у меня тоже не было токсикоза", - пожимает плечами Елена Петровна.

Сейчас все заняты выбором имени для будущего ребенка. Пока есть два варианта - Федор или Владимир. "Тема хочет Федю, но никто не хочет Вову. А я хочу. Несколько других имен есть на выбор. Но мне не хочется, например, Дорминдон, Никодим. Посоветовал им посмотреть в святцах - в чей день родится, оттуда и дадим", - рассуждает Владимир Петрович.