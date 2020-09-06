Протесты в Белоруссии, последние новости на 6 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

Последние новости о ситуации в Белоруссии на 6 сентября 2020 года в материале kp.ru Фото: REUTERS

Протесты в Белоруссии, стартовавшие после президентских выборов 9 августа, продолжаются. Мы собрали последние новости о ситуации в республике на 6 сентября 2020 года.

В минском ГУВД в субботу отчитались о задержании 30 участников демонстраций, преимущественно студентов. Отмечается, что все они принимали участие в несанкционированных властями митингах, выкрикивали лозунги и держали в руках "негосударственную символику".

Позже в милиции уточнили, что 25 задержанных отпустили. Остальные привлекаются к ответственности повторно, их ожидает суд.

Ольга Ковалькова, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявила, что ее "вывезли в Польшу" белорусские власти. Якобы забрали прямо из камеры изолятора, в котором она находилась с 24 августа, накинули на голову капюшон и маску, после чего отправили за границу.

В Госпогранкомитете Белоруссии ситуацию видят иначе. Там сообщили, что Ковалькова пересекла границу пешком, самостоятельно прошла пограничный контроль и села на ближайший рейсовый автобус до Варшавы. Об этом же свидетельствует предоставленная пограничниками видеозапись.

Ковалькова должна была выйти из изолятора 3 сентября, но суд продлил арест на 15 суток. При этом в МВД подчеркивают, что последние дни она находилась на лечении, и из ЦИП ее отпустили по состоянию здоровья.

На фоне продолжающихся массовых акций протеста президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил согражданам о второй волне коронавируса в Европе:

- Вы видите, вторая волна по Европе катится, а мы находимся в центре Европы. Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция? Делаем все, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо!, - подчеркнул Лукашенко.

Светлана Тихановская выступила по видеосвязи в ООН. "Комсомолка" разобрала с политологом ее речь и попыталась представить, что будет, если ее призывы к международному сообществу сбудутся.

Кроме того, Тихановская провела пресс-конференцию в Youtube. Отвечая на вопросы зрителей, белорусская оппозиционерка заявила, что не будет создавать политическую партию и выразила готовность к диалогу с российскими властями, если подобная инициатива последует.