Замминистра просвещения - об итогах первой учебной недели: прямая онлайн-трансляция

Дмитрий Глушко на Радио «Комсомольская правда» расскажет о первой учебной неделе. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко на Радио «Комсомольская правда» расскажет о первой учебной неделе, которая прошла в очном формате. Мы проведем прямую онлайн-трансляцию с эфира.

Напомним, как уже сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация с коронавирусной инфекцией позволяет вести учебу в очном режиме, но «вносит свои коррективы».

По новым правилам кабинеты для отдельных дисциплин будут использоваться с интервалами, а класс, который будет переходить в специальный кабинет из своего закрепленного помещения, будет делать это, не пересекаясь с другими учениками. Кроме того, после каждого блока занятий будут проводить обязательную влажную уборку, дезинфекцию и обеззараживание воздуха.

Родителей также призвали с пониманием отнестись к мерам предосторожности и измерению температуры детей. При этом носить лицевые маски школьники и учителя не обязаны. Ношение масок является обязательным требованием только для сотрудников пищеблока и столовой.