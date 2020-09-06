Бюджет Кувейта на 90% основан на продаже углеводорода Фото: EAST NEWS

Одна из богатейших стран мира – Кувейт – оказалась на грани банкротства в связи с падением цен на нефть. Уже через два месяца властям страны нечем будет платить зарплату госслужащим.

Бюджет Кувейта на 90% основан на продаже углеводорода и три четверти от полученных средств уходят на выплату заработных плат и различных пособий гражданам страны.

По оценкам экспертов, в государственном секторе Кувейта занято до 80% всего трудоспособного населения, на каждую семью ежемесячно выплачивается свыше $2000 субсидий.

В связи с тем, что дефицит бюджета Кувейта в текущем году оценивается в 46 млрд. долларов, правительство страны приняло решение об использовании средств из Фонда благосостояния и для оздоровления экономики, и уже забрало оттуда порядка 7 млрд. долларов.

Спасти кувейтскую экономику мог бы выпуск гособлигаций, однако этому решительно сопротивляется парламент, не в последнюю очередь из-за того, что в прошлый раз подобный шаг спровоцировал серию коррупционных скандалов.

Экономическая ситуация в Кувейте в значительной степени осложняется болезнью эмира Кувейта, 91-летнего шейха Сабаха аль-Ахмад ас-Сабаха. В конце июля глава Кувейта был срочно госпитализирован, он до сих пор находится в больнице.

«Сложная экономическая ситуация обусловлена низкой диверсификацией экономики Кувейта и высоким уровнем коррупции. Страну сотрясают скандалы, связанные с борьбой кланов за изменение алгоритма наследования, – пояснил «КП» советник Института ВЭБ Владимир Сидоров. – Кстати Россия была бы заинтересована в стабилизации ситуации. Среди причин – борьба за обеспечение возвращения на родину неправосудно преследуемой в Кувейте россиянки Марии Лазаревой. Решительные меры, предпринимаемые шейхом Насером (сыном правящего эмира и бывшим министром обороны), отправленным в отставку в ноябре прошлого года за публикации о фактах чудовищной коррупции и похищения более 700 млн. долларов из Военного фонда группой шейхов, приближенных к бывшему премьер-министру Кувейте, могут помочь россиянке. Дела Лазаревой были полностью сфабрикованы, чтобы отвлечь внимание общественности от реальных коррупционных скандалов, продолжающих дестабилизировать Кувейт».