Российский теннисист Даниил Медведев каждый день сдает тест на коронавирус

Медведев вышел в четвёртый круг US Open Фото: REUTERS

Два турнира «Большого шлема» - Ролан Гаррос и «Уимблдон» - в этом году поменяли свои даты. И если Открытый чемпионат Франции по теннису еще может пройти в октябре, то легендарные английские соревнования теперь состояться только в следующем году.

На фоне отмен главным стартом сезона стал US Open. Но и он значительно пострадал из-за пандемии. Теннисисты играют без зрителей. Кроме того, в Нью-Йорке впервые за много лет не приехали Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Испанец решил просто не рисковать, а швейцарец воспользовался паузой, чтобы подлечить старые травмы, и вернется только в 2021 году. Таким образом, в строю из «большой тройки» остался только Новак Джокович, который летом уже переболел коронавирусом и набирает свою лучшую форму.

При таких раскладах на первые роли выходит полуфиналист прошлогоднего US Open Даниил Медведев, который, как мы помним, в эпическом пятисетовом поединке уступил Надалю. Даня хорошо втянулся в турнир и без проблем прошел три круга. В четвертом круге в понедельник он сыграет с 82-й ракеткой мира американцем Френсисом Тиафо. А вот в четвертьфинале Медведев может столкнуться со вторым нашим теннисистом Андреем Рублевым. В последнем матче Рублев просто уничтожил итальянца Сальваторе Каррузо (100) – 6:0; 6:4; 6:0, что говорит о его потрясающей форме.

Но кроме самой игры, теннисисты обсуждают их жизнь «в пузыре», как называют закрытую зону, в которой живут участники турнира. Но и внутри нее не все спокойно. Еще 2 сентября коронавирус обнаружили у Бенуа Пэра, и французского теннисита тут же сняли его с турнира. А потом в еще более жесткое кольцо отчуждения взяли всех, кто с ним близко контактировал. Таких теннисистов оказалось 11, которых тут же прозвали «11 друзей Пэра». В их число неожиданно попал и Даниил Медведев, который якобы тренировался с французом.

И это может стать главным препятствием его восхождения на Олимп.

"Я не контактировал с Бенуа. Я не знаю, как это проверяется и отслеживается. Может быть я был с ним в одной комнате, но я не контактировал с ним. После разговора с организаторами турнира и врачом из нью-йоркского департамента, они сказали: "Просто делайте тест каждый день и живите нормально". Если это можно назвать нормально", - раздраженно сказал Медведев.