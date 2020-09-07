Справедливый мукомол, увлеченность ж.-д. тарифами, плебейская ненависть к элите, таинственная хряпка и "Здравствуй, Бим! – Здравствуй, Бом!"

Речь Н. Б. Джигурды многих озадачила. Известно выражение "дать на полную катушку", но что значит "дать на полную хряпку"? Фото: Иван МАКЕЕВ

Владельца мукомольной и макаронной компании "Макфа", члена "Единой", а затем "Справедливой России", депутата Госдумы В. В. Белоусова притянули к Иисусу, обвинив в получении взятки на сумму 3 млрд. руб. (порядка 40 млн. ам. долл.) "за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог".

Главный покровитель дорожников и соратник Белоусова челябинский губернатор М. В. Юревич через Израиль бежал в Лондон, вообще изобилующий покровителями и покровительствуемыми, а мукомол-справоросс остался в отечестве и сейчас вынужден отдуваться за себе и за того парня. Теперь он пойдет под суд с пением "И в решающем бою покорится нам стихия, мы клянемся -- впереди -- справедливая Россия!". Остается надеяться, что полученная им сумма была справедливой и не чрезмерной.

Гораздо более осторожным оказался специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Попредставляв госдеп, в 2019 г. он почувствовал, что чертовски хочется поработать, и устроился в независимый совет украинской компании по аренде железнодорожных вагонов BGS Rail.

Решение понятное. В романе "Анна Каренина" читаем, как "Дела Степана Аркадьича находились в дурном положении. Деньги за две трети леса были уже прожиты, и, за вычетом десяти процентов, он забрал у купца почти все вперед за последнюю треть. Купец больше не давал денег". Но Стива не пал духом. "Ах, кстати, — сказал Степан Аркадьич зятю,-- я тебя хотел попросить при случае, когда ты увидишься с Поморским, сказать ему словечко о том, что я бы очень желал занять открывающееся место члена комиссии от соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог".

Затем он повторил просьбу своему петербургскому знакомому Бартнянскому, который, правда, заметил: "Только что тебе за охота в эти железнодорожные дела с <сионистами>?.. Как хочешь, все-таки гадость!". Неполиткорректные представления о путейском деле вообще были распространены в России. В "Братьях Карамазовых" встречаем сходное замечание – "Тут приехали бы железнодорожник али <сионист>, они бы всех победили".

Но впечатляет то, что и в России времен Александра II, и в современных США среди чиновников равно распространено горячее желание занять место члена комиссии кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог.

Тем временем в Пресненском суде г. Москвы по делу артиста Ефремова уже высказались все стороны, и осталось выслушать приговор. Д. Л. Быков, товарищ М. О. Ефремова по импровизаторскому начинанию "Гражданин поэт", будучи убежденным, что "Ненависть к элите – это черта раба, это черта плебея" (возможно, ненависть в понимании Д. Л. Быкова включает в себя и презрение, и просто безразличие), обличил чернь за ее отношение к артисту. "Что самое ужасное – что Ефремов с самого начала стал объектом такой чудовищной, такой разнузданной, такой откровенно неприличной травли со всех сторон, словно люди ждали, на кого бы обрушиться".

Вероятно, гражданин поэт, прославившийся переделкой классических стихов, на сей раз переделал М. Ю. Лермонтова –

"Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:

Оно вам не поможет вновь,

И вы не смоете всей вашей черной кровью

Артиста праведную кровь!".

Впрочем, были и другие мнения. К Пресненскому суду пришло шоу трансвеститов, высказавшееся за обвинительный приговор М.О. Ефремову. Тогда как артист Н. Б. Джигурда, напротив, совершенно, как Д. Л. Быков, выступил с заступнической речью: "Угрозы дать по полную хряпку, вынудили великого Мишу Ефремова и Пашаева признать вину, поскольку говорили: не признаешь — 8 лет будет дано по полной хряпке".

Речь Н. Б. Джигурды многих озадачила. Известно выражение "дать на полную катушку", но что значит "дать на полную хряпку"? Действительно, редкостное ныне слово было однажды использовано лидером КПРФ Г. А. Зюгановым в его парламентском выступлении против правительственного проекта бюджета – "Предлагают дальше секвестировать бюджет, а он и так урезан по самую хряпку".

О значении слова был спрошен внук Зюганова Леонид, тоже политик и депутат, однако он затруднился с ответом: "Это, видимо, алегоричное выражение... Оно ничего особенного, видимо, не означает, но передает отношение к бюджетному процессу...". Остается спросить про хряпку внука Джигурды Даниила, а также его молодых сыновей Артемия-Добровлада и Илью-Максимилиана. Может быть, опрос окажется успешнее, нежели в случае с Леонидом Зюгановым.

Немалую загадку загадал и белорусский КГБ. В одном из романов Юлиана Семенова Штирлиц рассуждает о то ли уругвайских, то ли парагвайских спецслужбах: "Зуд в простате, а не разведка". В смысле "Куда конь с копытом, туда и рак с клешней". Но брюзгливый штандартенфюрер был совсем не прав. Порой малая закваска квасит все тесто, что и получилось с данными КГБ РБ по казусу Навального.

В перехваченном белорусскими разведчиками разговоре Варшавы с Берлином Ник и Майк рассуждают: "Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии. -- Этим и занимаемся. А как ваши дела в Белоруссии? -- Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком".

То есть, согласно диалогу "Здравствуй, Бим! – Здравствуй, Бом!", вся мировая политика крутится вокруг крепкого орешка. Так часто бывает. Еще в советские годы в "Библиотеке военных приключений" напечатали книгу румынского автора, сюжет которой крутился вокруг румынской шифровальной машины, от которой зависел весь ход Второй мировой войны. Почему же сейчас ход мировой истории не может зависеть от белорусской дешифровальной машины?